主办单位

中新广州知识城


协办单位

中新广州知识城投资开发有限公司
通商中国

承办单位

软件转移卓越中心

支持单位

新加坡-广东合作理事会

广州市黄埔区人民政府

广州开发区管委会
(中新广州知识城管委会)

新加坡南洋理工大学

星桥腾飞集团

指导单位

新加坡国际企业发展局

广东省人民政府外事办公室