曹德旺回应跑路传闻:国家厚待我 我跑出去干什么

（联合早报网讯）近日，有关福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺“跑路”的传闻在网络广泛流传，昨天，曹德旺明确回应称，中国厚待我，我跑出去干什么呢？

《北京青年报》报道，今年10月7日，由福耀集团投资的全球最大汽车玻璃单体工厂正式在美国俄亥俄州竣工投产。该项目投资6亿美元，是该州历史上最大的一笔中国投资。加上2014年福耀玻璃已在美国投资4亿美元生产汽车玻璃，福耀集团在美国投资已高达10亿美元。被问及原因，曹德旺表示“中国实体经济的成本，除了人便宜，什么都比美国贵”，这个回答迅速被解读为曹德旺准备“逃离中国市场、把制造业回流美国”。

对此，曹德旺昨天再次接受媒体采访时反问：“我什么时候跑了？”他表示，福耀玻璃所有对外的投资，都是经过国家发改委、商务部批准的。他说，“我们是全体产业的供应链，我们做玻璃的，都随着汽车厂走。汽车厂去哪里，我们就跟到哪里。”

曹德旺表示：“福耀制造的市场销路65%在中国，我跑出去干什么呢?”但市场重点在中国不等于不出去投资，“因为你想变成全球公司，必须在国外投资。”据曹德旺介绍，在美国项目开通的时候，福耀玻璃在天津的项目也开通，同时在苏州工业园区刚刚拿了一块地。从福耀玻璃官网也可以看到，它在国内有十几个生产基地，销售网点更不计其数。

“曹德旺跑路”之说起源于去年“李嘉诚跑路”。对此曹德旺表示：“我跟李嘉诚不能比，我不做房地产，我不为钱，我捐了八九十亿给中国，我赚的钱也是捐掉。为什么拿我跟他比呢？我是实业家。”

曹德旺说，中国汽车商70%是我的玻璃。你说我跑出去，把那些汽车商扔下来，首先告状的就是那些汽车厂。曹德旺明确表示：“我不是搬出去。我今年才投产的美国项目，还没有带来利润。我在美国建厂20年前开始。这几年美国投资的同时，配合美国的战略。”

据曹德旺透露，福耀玻璃在海外建厂的投资比例很低，只占总投资比例的2%—3%，玻璃出口比例占35%，绝大部分市场还是在中国。公开资料显示，早在2011年，福耀玻璃就在俄罗斯设立工厂，投资了2亿美元，此外，福耀玻璃在欧洲、韩国也设有工厂或销售公司。

在惹祸视频中，曹德旺吐槽中国国内投资环境，引发公众议论。对此曹德旺表示：“中国厚待我，我才说出这些话。”

曹德旺认为自己说的一点没有错，应该承认成本是需要的，中国人现在要去抓这个问题。“我说话不是为自己说，只是说要注意美国的这方面条件要比中国好。在那边投资也发现这个问题。”他内心里希望中国看到目前的投资环境问题并且要纠正，提高国家竞争力。

在惹祸视频中，他对中美制造业的成本比较，非常具体，不仅涉及到税收和劳动力成本，还涉及到土地成本、能源成本等等。按照曹德旺的说法，目前美国的劳动力成本仍比中国高，蓝领（工资成本）是中国的8倍，白领是中国的两倍多，但美国的优势也非常明显，比如“土地基本不要钱”，“电价是中国的一半”，“天然气只有中国的1/5”。税收方面，曹德旺说“中国制造业综合税负比美国高”。这样算下来，在美国设厂比在中国还能“多赚百分之十几”。这一席话再度将中国实体产业所面临的现实问题推向了舆论前台。



曹德旺，1946年5月出生，福建省福清市人，福耀玻璃集团创始人、董事长。曹德旺从承包乡镇小厂踏上创业路。1987年成立福耀玻璃集团，目前是中国第一、世界第二大汽车玻璃供应商。据报道，33年来，曹德旺做的公益捐赠累计达到70亿，因此他被媒体称为“首善”。2009年5月，曹德旺登顶企业界奥斯卡之称的“安永全球企业家大奖”，是首位华人获得者。