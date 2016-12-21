台圣断交 台总统府：不会以金钱从事外交竞逐

（联合早报网讯）台湾外交部长李大维今天上午召开记者会表示，圣多美普林西比民主共和国在今天中止与台湾的外交关系，基于维护国家尊严，台湾也决定即日起终止和圣国外交关系，撤离大使馆和技术人员，停止一切双边合作关系。

这是民进党政府5月上台以来第一个与台湾断交的国家，目前台湾的邦交国仅剩21个。由于民进党政府不承认“九二共识”，台湾总统蔡英文本月初又致电美国候任总统特朗普，台圣断交很可能是两岸外交战的开端。

台总统府上午也发表声明，对于圣国终止与台湾关系深表遗憾，指台湾有能力协助友邦，但不会以金钱来从事外交上的竞逐。声明指出，中国大陆政府藉圣国国家财政困难之际，趁势操作“一中原则”表达高度遗憾，指这样的做法不仅伤害台湾人民感情，破坏两岸稳定，对于两岸关系的长远发展更是毫无帮助。

总统府强调，长久以来，不论任何政党执政，两岸政策立场如何，都共同面对相同的外部挑战，这是国人朝野必须正视的事实。两岸的课题不在于政策上的差异，而在于全体国人是否能够团结因应。

李大维在记者会上表示，台湾一向本于诚信与互惠原则，在能力范围内尽全力满足友邦发展，惟圣国因财务缺口过大，台湾无法满足其要求，遂罔顾两国20年邦谊，试图游走两岸，待价而沽，对圣国政府如此轻率且不友好决定及行径，予以谴责。

中央社报道，外交部官员表示，圣国向台湾索取上亿美元被拒。李大维表示不便证实数字是多少，“这个数字就我看来是天文数字，因为这只是15万人的国家”。(联合早报记者庄慧良台北即时报道)