苏州工业园区海关关长被调查 原副关长上月被立案

（联合早报网讯）澎湃新闻网引述权威信源报道，隶属于南京海关的副厅级官员、苏州工业园区海关关长李念农近日被江苏省纪委带走，接受调查。

报道指，12月20日，李念农手机一直处于关机状态。其办公室座机也无人接听。

近一个月前，苏州工业园区海关原副关长朱春霞，因涉嫌受贿罪，被苏州市人民检察院立案侦查。

官网显示，苏州工业园区海关是南京海关下属的三个副厅级隶属机构之一，另两个为金陵海关和苏州海关，其余十几个下属海关均为正处级单位。

报道指，李念农先后曾在两个副厅级海关（金陵海关、苏州工业园区海关）担任过“一把手”，可谓是南京海关的资深干部。

报道称，经查询相关任职文件获悉，李念农早年曾担任中国电子口岸数据中心南京分中心主任、南京海关技术处处长，是一名技术型干部。2009年被任命为南京海关办公室主任。此后先后担任南京海关多个要职。

2011年9月16日，南京海关党组决定任命李念农为金陵海关副关长。仅一天后，海关总署党组决定任命李念农为金陵海关关长。

2013年，已官至副厅级的李念农不再兼任南京海关办公室主任。一年后，他奔赴苏州，履新苏州工业园区海关关长，掌舵又一个南京海关下属的副厅级海关。

2014年9月11日，李念农主持召开新一届党组第一次党组会，并代表新一届党组班子表态，要严格要求自己，严守“八项规定”和各项廉政规定，做好表率。

南京海关官网中关于李念农的最近一则公开报道是今年7月，李念农率队前往西安海关进行工作交流。西安海关关长顾勤会见了来访的苏州工业园区海关关长李念农一行。