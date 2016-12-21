台媒：以阅读把脉 台湾人今年比较烦

（联合早报网讯）岁末年终，台湾诚品、金石堂与博客来三大书店纷纷公布畅销书排行榜。今年是政经局势纷乱的一年，台湾民众选出年度代表字“苦”。这股社会氛围反映在阅读趋势上，民众倾向阅读解决烦恼、产生勇气的养心书籍。

台湾联合报报道，《被讨厌的勇气》去年便攻上畅销榜，今年声势不衰，拿下金石堂、博客来畅销冠军。畅销作家Peter Su新作《如果可以简单．谁想要复杂》、风靡日本的人生智慧心理学《你所烦恼的事，有九成都不会发生》，攻上诚品畅销书前两名。加上“静坐”、“一戴深睡眠”，诚品十大畅销书中，四本都在教导读者如何解决烦恼忧苦。

诚品分析，这些热卖书籍反映台湾读者试图从阅读中寻找简单生活的方式，追求“好睡好生活”的身心宁静与健康。

博客来指出，今年岛内外情势快速变动，包括新政府政策、年金、长照、婚姻平权、核食安全等议题，以及英国脱欧、特朗普当选等国际变局，对民众造成压力，牵动读者追求内心平静、进行自我探索。因此，心灵励志书、让人沉淀安静的习字书，受到关注。

面对混乱世局与人生，或许可从阅读历史中找到答案。一向冷门的历史类书籍，今年异军突起，攻进三大书店畅销书榜。补教名师吕捷《哥教的不是历史，是人性》，以古代历史人物如韩信的故事，勉励“鲁蛇”读者不必丧志，进入金石堂、博客来畅销榜。

大陆作家袁浩的《台湾不教的中国现代史》，从经济、政治、外交、军事四方面，解读国共内战局势反转的关键点，拿下诚品年度畅销书第三名，写下历史类书籍的最佳成绩。

值得注意的是，熟龄读者成为阅读市场的生力军。博客来指出，今年熟龄书籍品项数较去年增加近四成，业绩成长超过五成，其读者集中在45岁到50岁。包括《中年的意义》、《人到中年，更是理直气壮》等书，都写下销售佳绩。