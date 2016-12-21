英国首相再次确认英中关系“黄金时代”

（联合早报网讯）英国首相特里莎·梅（Theresa May）在伦敦与到访的中国国务委员杨洁篪会面，同意加强中英双边贸易联系将是未来一年两国关系的首要议题。

BBC中文网报道，当地时间周二（12月20日），特里莎·梅在唐宁街10号与主理外交事务的杨洁篪会谈，再次确认英国将致力构建与中国关系“黄金时代”的政策方向。

中国外交部则引述杨洁篪表示，中方愿意与英方一道，密切双方高层交往，在核电、高铁、金融、创新等领域务实合作，并在重大国际和地区问题上加强沟通合作，推进经济全球化以及应对气候变化等挑战，推动中英全面战略伙伴关系取得实质性发展。

英方表示，英国政府有意在脱欧后继续加强与中国的贸易联系。

中国国家主席习近平在2015年访英后，中英两国在经济和文化领域多方面加强合作成为两国关系主调。

会谈前，杨洁篪还与英国外交事务大臣鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）会面，双方共同主持了第八次中英战略对话。约翰逊表示，英国与中国在维持世界稳定有序方面有共同利益，并且在应对朝鲜以及叙利亚等问题上，两国有迫切的需要，通过联合国安理会等组织渠道加强合作。

约翰逊表示：“作为两个全球大国，英国与中国正在以制造营商环境的法治为基础，建设面向未来的经济体系。”

约翰逊还表示，他将致力于加强英中贸易联系，包括为英国服务业出口和中国在英投资开拓更广泛的市场通道。

在民间与文化交流方面，约翰逊指出，到访英国的中国游客在过去五年翻了超过一倍，而且世界一流的英国高等学府为超过14万中国留学生提供教育资源。“在英国，越来越多的年轻人在学习中文，”约翰逊说，“将英国置于比以往任何时候都更全球化的市场当中。”