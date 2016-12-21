台圣断交 蔡英文：大陆打压跟党派或谁执政无关

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天说，中国大陆对台湾在外交和国际参与上的打压从来没停过，今天圣国断交事件在在显示对岸打压跟党派无关、跟谁执政无关，这样作为对两岸关系长远发展毫无助益。

台湾中央社报道，圣多美和普林西比和台湾断交，民进党今天下午举行中常会，党发言人杨家俍会后转述，身兼党主席的蔡英文在中常会致词时表示，近期国际情势变迁确实是台湾在外交上挑战，在这快速变动时刻，更是必须不分朝野党派、团结一致对外重要时刻。

蔡英文说，中国大陆对台湾在外交和国际参与上的打压阻碍从来没停过，不论是2013年冈比亚与台湾终止外交关系，或前总统马英九11月前往马来西亚受到不礼貌待遇，今天圣国事件在在显示对岸打压跟党派无关，和跟谁执政无关，外交打压不是针对任何党派，而是针对全体国人。

蔡英文认为，这样作为对两岸关系长远发展毫无助益，刻意在国际上让台湾长期被忽略、被矮化，只会让全体国人同感不平和愤怒。

蔡英文说，面对挑战，台湾只会更坚强，新政府采取踏实外交方式推动对外事务，透过推展各层面合作，强化台湾和其他国家互惠互助实质关系。

蔡英文也说，新政府半年多来在外交上努力，最重要目标是让世界看到台湾，并重新思考中华民国在国际社会受到不公平待遇；并强调，外部困难不断，但台湾努力不会停下来，外部挑战越强，内部合作更要紧密，朝野政党在很多议题有分歧、有竞争，现在是一致对外、守护国家利益的时候。

蔡英文也提到她下个月就要出访中美洲友邦，她邀请朝野政党立法委员共同随团出访，共同见证外交第一线同仁在外辛劳挑战，压力越大越需要团结，越需要走出去。