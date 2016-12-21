社科院：中国乡村人口大规模向城镇集中阶段已过去

（联合早报网讯）中国社科院副院长李培林21日指出，从目前城镇化发展的新趋势来看，中国乡村人口大规模向城镇集中的阶段已经过去，城镇化速度今后可能会放缓，进城农民工的数量增长已经大力减弱。

据中新网报道，21日，2017年《社会蓝皮书》发布暨中国社会形势报告会举行。李培林首先谈到促进就业问题，他表示，中国在经济增长下行压力很大情况下，调查失业率保持在约5%，这是一个很了不起的成就，也是改革开放以来在经济增长下行时从未出现过的良好就业局面。

谈及扩大中等收入群体问题，李培林指出，关于中等收入群体，国家目前还没有正式公布的标准，学界也还在不断研究，国际上使用的标准有绝对量的标准，也有相对比例的标准。社科院采用国际社会学界通常采用的相对标准，并基于全国社会调查数据测算，当前阶段中等收入群体家庭人口占全国家庭总人口的比例为37.4%，其中中上收入群体占18.5%，中下收入群体占18.9%。

李培林指出，如果到2020年，想使中等收入群体占多数，还需要付出很大努力。当然，现在有利条件是，中国以基尼系数衡量的收入差距，近若干年来呈现缩小的趋势，无论是国家统计局的数据，还是学界的全国社会调查数据，都显示了这种趋势，主要得益于城乡收入差距的缩小。

此外，李培林还提到积极推动新型城镇化问题。他指出，2016年中国城镇化率超过57%，预计到2020年将超过60%，但是从目前城镇化发展的新趋势来看，乡村人口大规模向城镇集中的阶段已经过去。城镇化的速度今后可能会放缓，进城农民工的数量增长已经大力减弱。

李培林说，中国农民户均耕地只有0.5公顷，不会像发达国家那样，农民总数最终下降到5%以下。未来中国城镇化会采取什么样的态势，需要认真观察和研究。逆城镇化、城乡一体化、乡村生活的重新复兴，是今后新型城镇化的一种大趋势，新型城镇化并不意味着把农民都迁到城镇居住，也意味着把乡村建设得更加美好，让生活在乡村的人也能达到城镇的生活品质，同时还能体会到乡间的绿色、休闲和泥土的清香。