北上广新社会阶层：上海家庭年收入最高

（联合早报网讯）21日在北京发布的《社会蓝皮书》对中国特大城市的新社会阶层进行了分析。蓝皮书调查显示，新社会阶层具有高收入、高消费的特征，从家庭总收入来看，居住在上海的新社会阶层家庭收入最高。

据中新网报道，这份报告名为《社会蓝皮书：2017年中国社会形势分析与预测》，由中国社科院社会学所课题组编写，报告在对中国社会形势进行分析与预测中，对中国的“新社会阶层”进行了专门分析。

蓝皮书称，新社会阶层的形成和发展与当代中国社会的发展变迁紧密相连，改革开放的政策实践催生了新社会阶层，他们的出现和发展符合中国经济发展和社会变革的客观需要，具有合理性和现实性。现今，新社会阶层已经成为社会转型时期一支不容忽视的社会力量。

蓝皮书的研究将“新社会阶层”界定为中央统战部发布的《关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见》中提出的新社会阶层范畴，主要由非公有制经济人士和自由择业知识分子组成。

蓝皮书的调查显示，新社会阶层的高收入、高消费特征明显。从个人收入来看，新社会阶层在过去一年的平均收入达到166403元，远高于社会平均收入75184元，是其2.21倍；而在家庭收入层面上，新社会阶层过去一年的家庭总收入均值达到288826元，是社会平均收入147573元的1.96倍。

在北京、上海与广州三地，新社会阶层内部的收入也呈现巨大的差异化现象。从家庭总收入来看，居住在上海的新社会阶层的收入达到369131元，为三地最高；北京次之，为259978元；广州最少，为201772元。

在工资性收入方面也呈现类似的特征。而在经营性收入和财产性收入方面，广州的新社会阶层的收入在三地中排名均为第一，达到38447元。报告称，“这可能与广州的非公有制经济活力更强、重商氛围浓厚、有更多的人从事经营活动和财产性活动有关。”

在消费水平与消费能力方面，蓝皮书提供的数据显示，北上广三地新社会阶层在过去一年家庭总支出的平均数达到131459元，而三地居民的平均家庭总支出为76734元，新社会阶层家庭的支出总额是社会平均水平的1.71倍。

在各分项的支出方面，新社会阶层的饮食支出为35433元，略高于社会平均水平25832元；服装配饰支出为14720元，比社会平均水平高92.8%；医疗支出为6778元，高于平均水平38.9%；教育支出与住房支出明显高于社会平均水平，分别是其1.68倍和1.40倍，说明相对于社会其他阶层来说，新社会阶层自身的消费能力更强，也拥有更巨大的消费潜力可发掘。