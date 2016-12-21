台圣断交 蔡英文国安高层会议提三点裁示

（联合早报网讯）圣多美和普林西比与台湾断交，台湾总统府发言人黄重谚今天（21日）说，总统蔡英文中午召集国安会、行政院、外交部、陆委会与财经部会开会，并做三点裁示，要求财金部会持续关注股汇市。

中央社引述黄重谚报道，今天中午11时30分到12时30分，蔡英文召集了一项针对圣多美和普林西比断交的因应会议；蔡英文担任会议主席，国安会秘书长吴钊燮、行政院长林全、副院长林锡耀、中央银行总裁彭淮南、总统府代理秘书长刘建忻、外交部长李大维、陆委会主委张小月、金管会主委李瑞仓、财政部长许虞哲与会。

黄重谚指出，今天会议中，外交部报告当前状况发展以及相关因应作为；财政部简报有关目前各项财经状况与金融局势；央行总裁报告目前汇市稳定状况。

黄重谚转述，会后蔡总统做三项裁示指出， 一、协助友邦发展回馈国际社会是政府一贯的立场与政策，本于平等互惠、互利共荣的踏实外交原则，台湾没有必要在外交场域与中国大陆进行金钱竞逐，请外交部针对邦交国各项援助逐一检视，未来的台湾国际合作计划将以公卫医疗、农业、基础设施、能源、教育等项目为主，以促进邦交国整体发展做为目标。

第二、蔡英文提到，外交不是零和游戏，两岸的国际参与，对国际社会具有正面意义，彼此间没有冲突，以任何框架试图限缩、干涉台湾的国际参与，不仅是国际社会的损失，更对两岸关係的健全发展毫无助益，“对于中国大陆政府藉圣国国家财政困难之际，趁势操作一中原则，我们高度遗憾”，这样的作法已经伤害台湾人民感情，破坏两岸稳定，对两岸关系的长远发展，更是毫无助益。

第三、为了因应近来外交及两岸情势及本次事件，蔡英文要求财金相关部会持续关注股汇市的状况，也做必要因应。

黄重谚指出，今天了解的状况是，不管是股汇市或外汇整备状况都很好，没什么问题。

另外，关于此事件，府院因应状况，黄重谚透露，昨天午夜之前，外交部长有向总统电话报告这个状况。

黄重谚说，今早7时，国安会秘书长吴钊燮邀集外交部长李大维、陆委会主委张小月，国安会主要幕僚开会，会议到8时左右，讨论内容他不便透露，但今天一个多小时的会商，主要针对目前所有全盘情势的掌握、状况推演，接下来相关因应作为，各部会的分层负责，逐一的检查。

他说，今天早上国安会召集会议之后，约8时许，吴钊燮、李大维、张小月会后就相关会议讨论状况与相关的情势，向蔡英文报告。