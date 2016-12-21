上海试点家庭医生服务 签约超1000万人

（联合早报网讯）上海试点家庭医生取得效果，全市已有1000万常住居民签约家庭医生服务。国家卫生计生委今天（21日）召开媒体沟通会，上海市卫生计生委基层卫生处张天晔介绍上海“1+1+1”家庭医生签约服务情况。

张天晔表示，上海市在2011年开始推进家庭医生制度签约试点。到去年底，上海所有社区中心已经签约了全市常住居民超过1000万人，签约率达44%。

所谓的“1+1+1”也就是老百姓可以选一个社区中心的家庭医生，在全市范围里选一家区级医疗机构，再选择一家市级医疗机构，从而形成一个“1+1+1”的医疗机构组合的签约。签约后可在医疗机构组合内自由就诊，优先满足60岁以上和慢性病居民的签约需求。现阶段，签约居民仍可到“1+1+1”之外医疗机构就诊，但通过家庭医生转诊可获一系列优惠服务。

家庭医生要对签约居民进行分层分类，把签约居民按照健康人群、高危人群、患病人群以及疾病的恢复期人群进行分类，分类以后再予以针对性的健康指导、关怀以及健康干预。还加强对签约居民诊疗服务，比如市级医疗机构预约门诊号源优先开放。同时，慢性病签约居民实行药品常处方，一次性最多可开一到两个月药量，大大减少往返奔波次数。

上海市为了试点家庭医生服务，打造社区卫生服务中心的平台，对家庭医生确立责任主体地位，允许家庭医生在社区卫生服务中心组建所需要的团队，有分配和考核的权利等。还坚持人才队伍培养和培训，从2010年开始，已经累计招录全科医生规培对像2000余人，已经有900余人完成了培训，这900余人全部都进入到了社区卫生服务中心工作。

张天晔介绍，截至今年12月，全市已有超过180家社区卫生服务中心启动“1+1+1”签约试点，近阶段平均每天新增8000人以上。签约“1+1+1”医疗机构组合的居民门诊在“1+1+1”签约医疗机构组合内就诊近80%，在社区卫生服务中心就诊超过70%，在签约社区就诊也达到60%。延伸用药受到居民欢迎，社区卫生服务中心已开具“延用处方”11万张，据测算，老百姓均次自付平均可减少7.03元人民币。