英首相：将致力构建与中国的“黄金时代”关系

（联合早报网）英国首相特雷莎•梅在伦敦与到访的中国国务委员杨洁篪会面。特雷莎•梅再次确认，英国将致力构建与中国关系“黄金时代”的政策方向。

据英国广播公司（BBC）报道，中国领导人2015年访英后，中英两国在经济和文化领域多方面加强合作成为两国关系主调。英方表示，英国政府有意在脱欧后继续加强与中国的贸易联系。

另据中国外交部网站消息，杨洁篪在与特雷莎•梅会晤时指出，中国国家主席习近平同特雷莎•梅在二十国集团领导人杭州峰会期间举行会晤，再次确认中英关系“黄金时代”的大方向，为推进两国全方位、深层次、宽领域合作注入新动力。

中方愿同英方一道，密切双方高层交往，办好双边机制性对话，深化在核电、高铁、金融、创新等领域务实合作，在重大国际和地区问题上加强沟通协调，携手推进开放、包容的经济全球化，应对气候变化等全球性挑战，共同推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系取得更多实质性发展。

特雷莎•梅表示，英国视中国为重要战略伙伴，两国互利合作前景广阔。英方期待同中方保持高层密切交往势头，加强双边各领域务实合作，促进全球自由贸易，同各国一起协力应对气候变化等共同面临的挑战。

杨洁篪还会见了英国约克公爵安德鲁王子、英国财政大臣哈蒙德，就双边关系发展及有关领域合作交换了意见。