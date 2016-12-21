王毅高度评价梁振英 爱国爱港奉行一国两制

（联合早报网讯）中国外交部长王毅高度评价香港特首梁振英，赞扬他年轻有为、爱国爱港，成为行政长官之后，虽然面对复杂的内外环境，但是奉行一国两制政策，为国家、为香港做了大量有益的工作，倾注自己的心血。

已宣布不角逐连任的梁振英，今天起在北京进行任内最后一次述职，先后拜会了外交部、港澳办、和科技部，明后两天还将到访发改委，以及向国家主席习近平和国务院总理李克强报告香港情况。

王毅表示，港澳办和中联办均代表中央政府对梁振英的表现作出充分肯定；而梁振英则感谢外交部的支持，令香港有良好发展，促进香港繁荣，过程当中也为国家发展作出应有贡献。

在赴京述职前，梁振英昨晚还出席了外交部驻港特派员公署的新年酒会，久未在港露面的中联办主任张晓明也有出席，这是梁振英宣布不角逐连任后，两人首次同场出席活动。

中国外交部驻港特派员公署特派员宋哲致辞时，高度赞扬梁振英任内带领官员“坚定贯彻一国两制和基本法”，在发展经济、改善民生、维护法治及加强香港与大陆合作关系上成绩斐然。

虽然是最后一次述职，梁振英出发前强调，述职期间将按领导人的要求，如实报告香港的情况；在余下任期，他会就退休保障和强积金对冲等问题，努力建立共识，寻求长远的解决办法。

消息指出，港府就“对冲”问题已订出初步方案，拟采用“划线”模式，计划在特定的年份“划定死线”，“死线”日期之后订立的新雇佣合约，雇主不能再以强积金供款对冲雇员的遣散费或长期服务金；港府同时为雇主设立有限期的资助金，津贴雇主因而所需的额外支出。

所谓强积金对冲机制，是指香港雇主目前裁退雇员时，可以雇主的累计强积金供款来抵销长期服务金或遣散费，推行15年来抵销金额已达266亿港元（50亿新元），被指让资方占尽劳方便宜。

梁振英上届参选特首时，曾在政纲内向劳工界承诺，降低强积金与遣散费或长期服务金的对冲比例，然而，四年半过去，商界一直坚持全部对冲，而港府则一直退让，令劳工界非常不满，坦言不支持梁振英连任。

梁振英日前表示，退保和强积金对冲问题存在已久，背景复杂，不易处理。他坦言，港府将以最大诚意，作最大努力，以期建立共识基础，寻求长远的解决办法。

他强调，即使劳资双方不能一下子达到共识，港府仍会不断向目标推进。他和特区政府会在余下六个月任期内，继续努力完成五年前参选政纲中有关退休保障、强积金对冲、标准工时等承诺。

虽然梁振英终于就“对冲”问题提出了初步方案，但劳资双方均认为，有关方案未必可在本届政府实行。

自由党立法会议员钟国斌今天指出，港府目前每年有数百亿港元盈余，因此，应该百分之百承担该方案过渡期的遣散费及长期服务金。

对于其他可以代替“对冲”的方案，钟国斌认为，失业保险金值得探讨。他也说，梁振英直至决定不连任，“才敢于拿出这个方案来”，事实上，香港中小微企“没能力担保每一位员工的退休生活”。

亲北京的工联会立法会议员陆颂雄表示，若港府完全不斥资解决“对冲”问题，相信很难成事。不过，对于是否由港府全数为资方支付遣散费及长期服务金，他就“有保留”，认为基于原则问题，各方都应该负责。