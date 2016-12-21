台圣断交 学者：大陆对蔡英文的警告

（联合早报网讯）非洲岛国圣多美和普林西比（Democratic Republic of Sao Tome and Principe，简称圣普）政府今天宣布，即日起与台湾断交。受访的中国大陆学者对《联合早报》分析，这是继大陆战机绕飞台湾岛后，大陆官方再次向台湾蔡英文政府发出的警告，如果台湾方面在背离一中原则的道路上越走越远，可能有更多台湾的邦交国与台湾断交。

中国国际问题研究院美国所所长滕建群对本报表示，与挖台湾的“外交墙角”相比，大陆更注重反制美国、日本与台湾的官方互动，大陆战机近期两次绕飞台湾，并发布轰-6K近距离绕飞台湾的照片，可以看成是对蔡英文搞“小动作”、与美国当选总统特朗普通电话的警告。“美台官方互动越多，台湾受到的压力就会越大”。

他认为，台湾蔡英文当局至今仍在两岸同属一中这个核心问题上兜圈子，还试图通过突破台湾与美国、日本的关系来牵制大陆，迫使大陆出手惩戒。如今，大陆惩戒台独势力的手段很多，如果台湾当局不悬崖勒马，圣普与它断交恐怕只是一个开始，今后台湾当局不仅要面临更多的外交压力，也要面对更大的政治、经济甚至军事压力。

上海市台湾研究所常务副所长倪永杰对本报说，圣普与台湾断交其实是国际社会的“大势所趋”。马英九主政台湾时，就有台湾的邦交国主动要求与大陆建交，只不过当时两岸关系比较正常，大陆顾及马英九当局的感受，没有接受。

倪永杰表示，随着中国国力的增强，与台湾有外交关系的21个国家大多数都希望转向和大陆建交，大陆已经用不着花钱去挖台湾的“外交墙角”，只要和这些国家保持正常的经贸关系，这些国家就会“反水”（背叛）。这是国际社会的大趋势，蔡英文当局无法扭转。

对于台湾是否可以通过发展与美国、日本的关系来减轻大陆的压力，倪永杰说，这基本上不可能。尽管蔡英文与特朗普通了电话，日本有时也有意打台湾牌，但美国、日本要放弃一个中国政策的可能性微乎其微，因为这将严重损害美国、日本的国家利益。无论台湾当局搞多少“小动作”，台湾与美国、日本的关系只能被限制在一中原则的框架内，这不是蔡英文或者美国、日本的某个领导人能突破的。“蔡英文当局不到黄河心不死，到了黄河也不死心，只能碰更多更大的钉子”。

倪永杰指出，对于台湾当局而言，最好的出路就是大大方方地认同一中原则，重建两岸政治互信。如果非要去当美国的棋子与大陆对抗，台湾社会应该好好想想成本与收益，台湾能得到什么，将失去什么。随着大陆军事实力的扩展，台湾作为“不沉的航空母舰”的战略价值也在下降，盲目去抱美日的大腿，可能会发现自己不仅要交昂贵的保护费，最后还成了被交易的筹码。

人民日报社旗下的《环球时报》今天也发表社评说，很显然，圣普与台湾“断交”是蔡英文拒不承认“九二共识”，甚至忘乎所以搞出“川蔡通话”、以此冲击一个中国原则受到的惩罚。这一事件也客观上对美国当选总统特朗普就一个中国原则发出错误声音构成了回应。

社评警告，如果民进党当局继续推进“台独”路线，台湾外交的最终结局就是剃光头，“邦交国”降为零。“台独”是把一条绝路假装成阳关大道走，是鸵鸟之安，它是台湾当局强加给台湾社会的羞辱。