台圣断交 大陆：欢迎回到正确一中轨道

（联合早报网讯）非洲岛国圣多美和普林西比（简称圣普）昨天深夜主动中止与台湾的外交关系，中国大陆立即发表“欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来”的谈话，台湾外交部长李大维随后坦承，圣普是在索求“天文数字”金援未遂后宣布与台断交。

台湾总统蔡英文指责大陆藉圣普财政困难之际，趁势操作“一中原则”，对此高度遗憾，并指此举伤害台湾人民感情，破坏两岸关系稳定。圣普是蔡政府5月上台以来第一个与台湾断交的国家，目前台湾的邦交国仅剩21个。

在北京，大陆外交部发言人华春莹则对圣普决定同台湾断交“表示赞赏”，并欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来。

因为前朝的马英九政府承认“九二共识”，台海两岸在马政府八年任内有外交休兵的默契，但蔡政府既不承认“九二共识”，蔡英文本月初又致电美国候任总统特朗普，彰显台湾的存在，台圣断交很可能是两岸烽火外交的开端。

位于非洲中西部几内亚湾的圣普，是由圣多美岛、普林西比岛和附近一些礁、屿组成，面积1001平方公里，人口19万，主要是班图人，还有混血种人和印度人，原为葡萄牙殖民地，1975年独立，成立民主共和国，官方语言为葡萄牙语，圣普是世界上最低度开发国家之一，经济以农业为主，主要出口可可。

圣普2014年一度传出有意与大陆建交，但大陆以两岸关系为重未允。李大维昨天午夜接到圣普警讯，第一时间便向蔡英文报告，今天清晨确认圣普断交后再次向蔡报告。

总统府今天清晨召开国安会议，并发表声明，对于圣普终止与台湾外交关系深表遗憾，指台湾有能力协助友邦，但不会以金钱来从事外交上的竞逐。

兼任民进党主席的蔡英文今天下午出席中常会时也发表谈话。她表示，大陆对台湾在外交及国际参与的打压及阻碍从来没有停过，无论是2013年冈比亚与台湾终止外交关系，或今年11月马英九前往马来西亚时所受的不礼貌待遇，以及此时的台圣断交，在在显示来自对岸的打压，跟党派无关、跟谁执政无关。

她强调，政府半年多来在外交上的努力，最重要的目标就是让世界看到台湾，重新思考“中华民国”在国际社会所受到的不公平待遇，“就算外部的困难不断，但是台湾的努力绝不会停下来”。

据《联合晚报》报道，台外交部今年初便将圣普列为危险的“黄灯”，李大维9月出席圣普总统就职典礼巩固邦交，圣普开出超过2亿美元（2.89亿新元）的金援天价，李大维表示只能给200万美元，最后台湾同意给400万美元，当下还付了一点“订金”。报道中也提及，圣普总统的子女都在台湾念书，儿子娶了台湾媳妇。

李大维今天在记者会上不愿透露圣普开出的价码，仅说“这个数字就我看来是天文数字，因为这只是15万人的国家”。他表示，台湾秉持踏实外交，不愿意做金钱游戏，圣普的财政黑洞，也不是台湾应该负责的。

总统府昨天甫宣布蔡英文将于明年元月7日至15日出访中美洲洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉与萨尔瓦多等四友邦，蔡英文邀请朝野立委随行，强调“压力越大，越需要团结，越需要走出去”。