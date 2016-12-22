冷空气影响 持续笼罩中国多地雾霾今起将消散

（联合早报网讯）最新预报显示，22日上午开始，受冷空气影响，持续笼罩中国多地的雾霾将自北向南逐渐减弱或消散。

中国环保部21日晚通报称，遥感监测数据显示，灰霾面积一度达到188万平方公里。几乎相当于中国国土面积的五分之一。

中新网报道，自12月16日以来，受不利天气形势影响，中国出现大范围持续重度空气污染，多地PM2.5指数频频“爆表”，石家庄市区内“世纪公园”监测点PM2.5和PM10一度双双突破1000微克/立方米。

21日，雾霾在中国多地上演“最后的疯狂”，其中，北京绝大部分地区的空气质量均沦陷至六级重度污染水平。

21日18时，中央气象台继续发布霾橙色预警：预计，21日20时至22日20时，北京、天津、河北中南部、河南中东部、山东、辽宁南部、安徽北部、江苏北部、四川盆地东部等地有中度霾。其中，北京中南部、天津、河北中南部、河南北部、山东中西部等地的部分地区有重度霾。不过上述预警提到：22日上午开始，受冷空气影响，上述大部地区的霾天气将自北向南逐渐减弱或消散。



北京市空气重污染应急指挥部21日发布消息称，全市于21日24时解除空气重污染红色预警。根据空气质量监测预报会商分析，22日凌晨，随着中高空风力逐渐增强，温度明显降低，北京的空气质量将自北向南逐步改善。但由于前期污染浓度较高，冷空气渗透作用较慢，污染清除需要一段时间。22日早晨到上午，部分时段局部地区空气质量改善还不明显，预计至22日中午前后，空气质量将达到良好水平。