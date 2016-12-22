特朗普提名《致命中国》作者纳瓦罗执掌新贸易机构

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普周三（12月21日）提名鹰派学者、曾高调批评中国的彼得-纳瓦罗（Peter Navarro）担任新成立的白宫国家贸易委员会（White House National Trade Council）主任。

BBC中文网报道，纳瓦罗将领导新创立的国家贸易委员会，为贸易和产业政策提供决策意见。

纳瓦罗是特朗普竞选团队顾问之一，他曾撰写出版《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）和《致命中国》（Death by China）等书，并对中国政策持强烈批评态度。

特朗普过渡团队在一份声明中表示，"对纳瓦罗的任命显示了候任总统让美国制造业重新崛起的决心"。

声明还称，"国家贸易委员会的主要任务是就贸易谈判的创新战略向总统提供建议，并与其它机构协调，评估美国的制造能力和国防工业基础，帮助失业的美国劳工满足制造业部门需要的工作技能。""纳瓦罗教授将是这个委员会的负责人，主要职责是协助总统规划贸易和工业政策，致力研拟能减少贸易赤字、提升经济、以及减少工作机会流失到海外的贸易政策。"

纳瓦罗最近在发表于《旧金山纪事报》的一篇文章里称，他在出版第一本专著之后遇到了特朗普，后来成为了他的竞选高级政策顾问。纳瓦罗写道，"对特朗普来说，自由贸易是好事，但这必须是公平贸易。否则美国就会像过去15年一样，陷入制造基地流失、民众工资增长停滞、超过2000万美国人没法找到体面工作的境地。"

纳瓦罗是哈佛大学经济学博士，加州大学经济学教授，常在CNN、彭博电视台、《哈佛商业评论》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等美国著名财经媒体上发表经济和投资评论。

纳瓦罗也是特朗普经济顾问团队中唯一来自学术界的，他长期研究对华贸易，对中国态度强硬，曾出版《即将到来的中国战争》、《致命中国》、《卧虎：中国的军事主义对世界意味着什么》等作品并拍摄相关纪录片。

纳瓦罗的著作之一《致命中国》已被拍成一部由马丁-辛（Martin Sheen）主持的纪录片，纳瓦罗是该纪录片的原著作者兼导演。

他在前言里呼吁观众和读者"帮助保护美国和美国人的家庭——不要购买'中国制造'"。