港圣公会圣诞文告指社会价值分裂衍生港独

（联合早报网讯）香港圣公会大主教邝保罗发放圣诞文告，提到过去一年有很多令人关注的国际大事，如持续发生的武装冲突和恐怖袭击；不少国家的公投或总统选举，也有令人意想不到的结果；至于香港，就出现了“港独”思潮和立法会宣誓风波等等。他指出，这些事件都巧合地有着共同点，就是鼓吹分裂和排外。表面上，这些事件都只是政治取向的分歧，但从深层次来看，就会发觉这些其实是社会价值观的分裂、人伦关系的扭曲。

香港星岛日报网报道，邝保罗指出，世界各地近年除了政治议题之外，经济、社会、宗教、种族和文化等不同领域，都出现了类似的分裂和反常情形。而事实上，不少问题都是因人的自我中心、骄横和叛逆所造成，换言之，问题就是出在人的身上。他认为，政治的破坏或许比较容易修补，相对来说，人伦的伤害和分裂，就难以在一时三刻之间复原和修补。

邝保罗说，大家今天都会发现，人释放出来的破坏力和负能量是非常巨大，足以令社会和人伦分崩析离：两极对立、非黑即白、非友即敌、非民主即建制，党同伐异。邝保罗还称，香港人面对今时今日的困境，难免会感到灰心丧气，但可幸的是大家没有死心。人人都会对国家、社会和人伦被破坏感到痛心和厌恶，期望在和谐、安稳和愉快的环境生活。而在无奈和气馁的时候，圣诞节正好为大家带来盼望和机会。