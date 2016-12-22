中国公安部常备维和警队挂牌成立

（联合早报网讯）经中国国务院和中央军委批准，22日，中国公安部常备维和警队在山东省东营市挂牌成立。公安部部长助理王俭出席仪式并为警队揭牌、授旗。

据新华社报道，中国公安部常备维和警队由公安部边防管理局负责组建，山东公安边防总队日常代管，为副师职建制，编配队员300余人，下设防暴一队、二队。所属队员均从全国公安边防部队严格选拔，多为基层一线执法执勤单位的军事骨干、业务能手和语言、后勤等专业人才，他们平均年龄27岁，最小的19岁，65%以上都是“90”后，其中56人曾赴海地、南苏丹、利比里亚执行维和任务，115人先后荣立一、二、三等功。

从2016年3月份开始组建以来，常备维和警队经过动员选拔、进驻基地、专业集训、配齐装备、甄选考核等重点工作环节，目前人员已满编配备，熟练掌握人群控制、车辆驾驶、要人警卫、爆破射击等技能，所属防暴一队已于10月12日以全员全优成绩顺利通过联合国组织的人员、装备考核评估，具备随时出国执行任务能力。防暴二队正全力自训等候参加维和专业集训及联合国甄选评估。

据介绍，自2004年以来，公安部已先后组建了12支维和警察防暴队(其中公安边防部队受命组建9支)，1564名官兵赴海地、利比里亚任务区执行维和任务。