江西高院改判16年前奸杀案 被告人无罪 副院长道歉

（联合早报网讯）江西省高级人民法院今天上午依法对一起故意杀人、抢劫、强奸案的被告人黄志强、方春平、程发根、程立和故意杀人、抢劫、强奸、敲诈勒索再审案进行公开宣判，决定撤销原审判决，宣告四名原审被告人无罪。

澎湃新闻报道，江西高院随后召开通报会，介绍接受申诉复查及再审情况。再审宣判后，江西高院副院长夏克勤代表该院向黄志强、方春平、程发根、程立和当面赔礼道歉，并告知有依法申请国家赔偿的权利。

江西高院认为，该案不能排除存在指供、诱供的可能，将就本案是否存在违法审判问题展开深入调查。

2000年5月23日，江西省景德镇市所辖乐平市发生一起故意杀人、抢劫、强奸案。公安机关经侦查认定，黄志强、方春平、程发根、程立和及汪深兵（另案处理）杀害蒋某某，强奸杀害郝某并分尸，抢走两被害人随身携带的现金、手机、IC电话卡等物品。作案后，程发根、黄志强、方春平三人用抢来的IC电话卡两次打电话给被害人蒋某某生前经营的超市，欲敲诈10万元。后因怕暴露，三人放弃了敲诈企图。

景德镇市中级人民法院于2003年7月7日作出一审判决，判处黄志强、方春平、程发根、程立和死刑。宣判后，四被告人提出上诉。2004年1月17日，江西省高级人民法院作出二审裁定，以原判认定事实不清、证据不足为由，发回景德镇市中级人民法院重新审判。景德镇市中级人民法院依法另行组成合议庭重审后，于2004年11月18日作出一审判决，仍判处四被告人死刑。宣判后，四被告人再次提出上诉。2006年5月31日，江西省高级人民法院二审改判四被告人死刑，缓期二年执行。判决发生法律效力后，黄志强、方春平、程发根、程立和提出申诉。2015年7月31日，江西省高级人民法院依法对本案立案审查。

2016年4月27日，江西省高级人民法院决定另行组成合议庭对本案进行再审。因涉及个人隐私，江西省高级人民法院于2016年11月30日对本案进行了不公开开庭审理。