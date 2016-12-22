中国器官移植供不应求 支付宝上线捐献新功能吸引志愿者

（联合早报网讯）中国的器官移植存在巨大供需缺口，而支付宝医疗服务平台今天上线“器官捐赠登记”功能，实名用户只需花10秒即可完成登记，官方希望借此推动中国器官捐献进入新阶段。

国家卫计委下属的中国器官移植发展基金会今天在支付宝医疗服务平台上线了“器官捐赠登记”功能，支付宝实名用户可一键完成登记，过程不超过10秒。

新华社报道，支付宝用户在APP首页搜索“医疗服务”进入医疗服务平台后，可通过“器官捐献登记”的应用进入登记页面，该页面由中国器官移植发展基金会管理。器官捐献登记仅为意愿表达，真正的器官捐献和分配发生在ICU中，除了严格的医学、伦理评估，还须征得直系家属的同意。另外，公众可随时取消登记，登记意愿全凭自愿。

中国的器官移植长期以来供需比缺口高达1:30，许多患者在等待中死亡，同时也因使用死囚器官，成为一个极具争议性的话题。中国青年报报道，2007年最高人民法院收回死刑核准权后，死囚器官源开始减少。中国肝移植注册系统公布的数据显示：肝移植数量在2005年、2006年达到顶峰，分别为2970例和2781例，2007年减少了约三分之一，降至1822例。

2015年1月1日起，中国全面停止使用死囚器官作为器官移植的供体，公民逝世之后自愿器官捐献成为器官移植的唯一来源。

原卫生部副部长、中国人体器官捐献与移植委员会主任委员黄洁夫日前受访时说，很多国家都经历过使用死囚器官的过程，但那些国家较早建立了公民器官捐献体系，而中国长期缺乏。必须要构建一个阳光透明的公民器官捐献系统，来取代灰色的死囚器官获取。

有人主张不妨“废物利用”，但黄洁夫认为，死囚器官渠道的存在，会极大地抑制公民捐献的意愿。

2015年禁用死囚器官当年，中国公民逝世后捐献器官2776例，完成10057例器官移植手术，刷新了历史纪录。2016年器官捐献和移植的数量又增长了50％。

迄今为止，已有8万多名中国公民登记成为器官捐献志愿者。但差距显而易见：美国人口仅3.19亿，登记了1.2亿人。

支付宝“器官捐赠登记”功能上线后，黄洁夫表示，把器官捐献志愿登记工作与民众生活相关的互联网服务结合，是超常规的、有效的社会动员方式，其广泛性和便捷性将推动中国器官捐献意愿的表达进入新阶段。

Facebook、苹果此前已开通器官捐献登记功能。