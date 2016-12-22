阿里CEO张勇回应“黑名单”:不害怕市场的恶意 美方被政治影响

（联合早报网讯）针对再次被美国列入“恶名市场”名单，阿里巴巴集团首席执行官张勇今天用一篇千字内部信的方式鼓励在一线的打假小二们，认为他们在过去一年倾尽努力、不负期望，同时明确表示：“我们发誓保护‘智慧财产权’，但我们不维护‘知识霸权’。我们不允许淘宝成为一个‘恶名市场’，但我们也不害怕来自市场的恶意。”

联合新闻网报道，阿里巴巴集团通过发布新闻稿表示深感失望，认为美方可能被当前的政治氛围所影响，无视阿里在打假方面做出的努力。

阿里巴巴集团总裁白求恩（Michael Evans）指出，四年前，正是该办公室将阿里从名单上移除。四年来，阿里与品牌权利人、执法机构展开一系列将造假者绳之于法的实际行动，更有效、更先进地展开了智慧财产权保护工作。

白求恩认为，美国贸易代表办公室恰恰在这个时候将阿里重新列回“恶名市场”名单，阿里高度怀疑这一决定是否实事求是，或是被当前的政治氛围所影响。

阿里方面表示，目前有超过10万品牌在阿里旗下平台上开展业务，它们不可能全都做出错误判断，这也恰恰体现了品牌权利人对阿里的高度信任。

阿里巴巴首席平台治理官郑俊芳认为，阿里投入了大量资源、人力物力，2015年年底还专门组建了平台治理部，在不再新增员工的背景之下，又再次额外新增200名员工专职打假，可以说，这一年取得的成果远超想像。

截至目前，阿里已和包括苹果、Burberry、LV、Cartier、Nike等在内的逾1.8万个国际品牌开展打假合作。

到2016年8月，阿里主动拦截和下架商品和接到权利人投诉而下架商品的比例是16比1，这一数字在2014年时是8比1。

阿里表示，现在品牌权利人每次投诉要求下架一件商品的背后，是阿里的大数据打假系统发现并主动下架了16件，远远超出品牌权利人本身的付出和期待。