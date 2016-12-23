深圳第六批城市更新计划出炉

（联合早报网讯）近日，国土局发布关于《2016年深圳市城市更新单元计划第六批计划》的公告，共推出19个城市更新单元，共计1681625㎡的旧改拆除重建用地面积。

从区域角度来看，龙岗区旧改供应最大，共推出6个旧改项目，拆除重建用地面积占本次总供应的58%。其次为龙华和坪山，分别以27.2万㎡和28.7万㎡的拆建用地规模，分别占总供应量的16%和17%。而宝安、南山、大鹏、光明四个区域分别推出1个旧改项目，体量较小。

从旧改规模来看，本次超10万㎡拆除重建面积的大型旧改项目有四个，其中龙岗的“四联排榜村城市更新单元”以50.6万㎡的拆除重建面积成为本次推出的最大旧改单元，其次为坂田15.2万㎡的“坂雪岗科技城06-1城市更新单元”，平湖14.4万㎡的“力元吓片区城市更新单元”，观澜12.2万㎡“蚌岭片区城市更新单元”。

从更新性质来看，更新后用途含住宅类的共计15个项目，共计156.5万㎡的旧改拆除重建用地。主要含工业类和新型产业类的共3个项目9.7万㎡的拆除重建用地。主要含商业类的共1个项目，约2万㎡的拆除重建用地。

总体来看，本次旧改供应主要以居住用地为主，多分布于龙岗、龙华、坪山三个区域。其中超10万㎡的旧改重建用地共4个，仅龙岗区占据3个项目，共80.2万㎡的旧改体量，约占本次供应的48%。