韩媒指中国抄袭韩综艺节目成风

（联合早报网讯）韩国媒体称，中国发布“限韩令”后，“韩流”内容对华出口受限，中国电视台抄袭韩国节目的现象增多。

据韩联社报道，韩国广电行业22日发布消息称，明年上半年将有7档抄袭韩国节目的中国综艺节目开播，鉴于此次调查以中国主要电视台为对象，预计抄袭事例要多于调查结果。

报道称，具体来看，湖南卫视抄袭韩国SBS电视台《英才发掘团》制作的《神奇的孩子》、抄袭tvN电视台《三时三餐》制作的《向往的生活》、抄袭《梦幻对唱》制作的《我想和你唱》第二季都将在周末黄金档播出。江苏卫视抄袭KBS第二频道《歌曲之争-胜负》和SBS电视台《神的声音》制作的《更好的声音》和《一唱到底》将在周六播出。东方卫视将播出与SBS《丛林法则》相似的《花样好友记》和与《神的声音》相似的《天籁之战》。

韩国电视台一有关人士表示，中方说为了保持中华民族的传统性和独创性而限制“韩流”内容，实际上却在抄袭韩国节目，前后做法不一。中国大大小小的电视台有两千多个，抄袭韩国节目的要比想象的更多。

其间，中国电视台正式购买《Running Man》《无限挑战》《爸爸去哪儿》《我是歌手》等韩国人气节目的节目模式后进行了改编，韩国电视台因此获得巨大收益，参演这些节目的韩国艺人也一跃成为韩流明星。