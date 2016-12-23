上海迪士尼《泰山》舞台出意外 女演员高空堕地

（联合早报网讯）上海迪士尼发生一宗惊险意外。一名《泰山》舞台剧女演员演出期间，疑失手从高空直坠地面，表演节目即时中止。幸而该女演员并无大碍，迪士尼官网表示，该剧目正“计划性维护”，临时暂停表演。

据明报报道，从网上流传的片段显示，该名女演员事发时，似乎没有扣上安全装置，与一名男演员在高空一个吊环上表演，男演员抓紧吊环顶部后，女演员顺着滑下，由男子双腿扣紧腰部，再在空中盘旋，动作惊险，引来观众拍掌欢呼。不过，意外随即发生，女演员原定张开双手再滑下，由男演员的脚掌勾着，但疑因男子未及时用力勾着对方，女子立即从约5米高空堕下，吓到不少观众。

当时场景灯光较暗，隐约看到工作人员立即走到舞台前，检查女演员的身体状况，而堕地女演员似乎还能用双手撑起上半身。乐园其后广播，指舞台剧计划举行的演出因故取消，请观众带齐私人物品离开。

据悉，当时大约表演了23分钟，剧目名为《人猿泰山：丛林的呼唤》。上海迪士尼表示，该女演员目前并无大碍，而乐园度假区官网则显示：“该娱乐演出目前在进行计划性维护，临时关闭”，并指对观众造成不便，表示歉意。

早前《人猿泰山》创作团队的中方导演李西宁曾接受大陆传媒访问，指剧目虽然全长只有30分钟，但集合了柔术、转碟、跳板、吊环及绸吊等十多项杂技，以呈现人与自然、亲情、爱情等多种主题，故对表演团队要求特别高。