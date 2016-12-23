中国仿制药正步入国际主流市场

（联合早报网讯）近日，由中国国家食品药品监督管理总局和广西自治区政府共同主办的第四届中国-东盟药品合作发展高峰论坛暨西太平洋地区草药协调论坛在南宁举办。本届论坛以“提升仿制药质量”为主题，共同探讨药品监管的国际发展之路，谋求打造中国药品监管部门与东盟以及一带一路国家的监管合作平台。

据经济参考报报道，作为全球重要的医药市场，中国是最大的仿制药生产国，仿制药成为拉动全球药品销售增长的主要力量。但是，目前中国仿制药发展面临着“一致性评价”、质量参差不齐等多重难题。与会代表认为，应不断提高药品科研能力，全面提高仿制药质量，为中国药品进军国际市场打下更加坚实的基础。

中国国家食品药品监督管理总局副局长吴浈称，经过长期努力，中国仿制药产业逐渐得到国际认可，目前已有超过300个原料药和40个制剂获准在美国上市销售，25个原料药和17个制剂获得世界卫生组织预认证，中国制造的仿制药正在逐渐步入国际主流医药市场。

“仿制药不是原研药的山寨产品，而是原研药的复制品，与原研药在规格、剂型、用法、用量、质量可控性和疗效方面一模一样，可以完全替代原研药。”吴浈说，世界各国都鼓励和发展仿制药，通过有效、安全、廉价的仿制药，降低药品价格，提高药物可及性。