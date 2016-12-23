四川送“不作为”锦旗村民被判12日拘留

（联合早报网讯）四川绵阳市三台县公安局相关负责人昨晚说，警方根据《刑事诉讼法》于前天（21日）撤销对冯勇军的刑事立案后，经复核、集体合议，依据相关法律规定，对非法游行示威的冯勇军作出行政拘留12日的处罚。

该负责人还表示，因冯勇军在本次处罚决定前因同一行为被公安机关刑事拘留，依照《公安机关办理行政案件程序规定》，刑事拘留时间与行政拘留时间相抵，故不再执行。

据澎湃新闻网报道，43岁的冯勇军是三台县百顷镇黄龙村人，因村里百顷水库肥水养鱼污染问题多年没得到解决，他和另外8名村民在8月10日给百顷镇党委政府、三台县环保局送“不作为”锦旗时被警方抓获。

三台县公安局12月22日晚发布的通报称，冯勇军为表达诉求，组织人员于8月10日抬着两面“不作为”锦旗列队徒步，并敲锣打鼓在三台县城主要街区、广场绕道游行。公安民警多次进行法律宣传并命令其立即解散队伍，但冯勇军等人数次拒绝，在人员密集地游行2.88公里，引起人群围观，主要路口严重交通堵塞，公安部门在警告无效情况下依法采取了强制措施。次日，冯勇军涉嫌非法游行示威被依法刑事拘留，其他人员教育释放。

8月22日，三台县检察院认为冯勇军犯罪情节显著轻微，对涉嫌非法游行示威的冯勇军作出不予逮捕的决定。公安机关随后解除其刑事拘留。

三台县公安局认为，冯勇军赠送不作为锦旗的行为属“公民对国家机关进行批评”的范畴，本无可厚非，但其言行均不得超越法律。冯勇军等人的行为构成“游行”要件，虽然检察院认为其“情节显著轻微”不批捕，但其行为违反《中华人民共和国游行示威法》规定，构成非法游行，依法应当受到处罚。

《行政处罚决定书》称，如不服处罚决定，可以在接到处罚决定通知五日内向绵阳市公安局提出申诉。冯勇军12月22日晚告诉澎湃新闻，是否申诉目前在考虑之中。