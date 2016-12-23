钟南山致歉：每年210万儿童死于豪华装修未经证实

（联合早报网讯）中国工程院院士、呼吸疾病国家重点实验室主任钟南山就引用未经严格证实的数据——“每年210万儿童死于豪华装修”，向公众致歉。

据广州日报12月15日报道，中国工程院院士、呼吸疾病国家重点实验室主任钟南山12月13日在广东省室内环境卫生行业协会主办的“关注婴幼儿室内环境、关爱婴幼儿健康成长”高峰论坛上发表了《室内空气污染与婴幼儿健康》的演讲。他在演讲中引用中国环境保护协会有关统计资料称，90%白血病患儿家中曾进行过豪华装修，每年210万儿童死于豪华装修。210万这一数字遭到业内专家的质疑。

据澎湃新闻网报道，12月16日，多位专家在受访时表示，虽不掌握每年因装修问题死亡儿童的具体数量，但可以认为“210万”这个数不准。据国家统计局2011年4月发布的第六次全国人口普查数据显示，在2009年11月1日至2010年10月31日的统计周期中，中国0到14岁儿童死亡数量总计为144079人。

22日，钟南山院士撰写声明，对引用前述未经过严格的流调研究证实的数据，向公众表示歉意。

钟南山表示，他引用了上述数据是不恰当的。在此，特向公众表示歉意。“为了不辜负公众及社会对我的信任，今后在参加学术活动及各种发言内容中，我将严格地只收集基于有科学实验依据的资料，避免误导公众。”