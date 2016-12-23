广东将建“广莱坞”南方影视中心

黄飞鸿、叶问、李小龙的故乡广东佛山市将建设“广莱坞”南方影视中心，打造属于广东的电影产业基地。“广莱坞”也将依托佛山的景用资源，建设电影取景城市。22日，该项目在佛山市政府举行发布会。

广东是中国最大的电影票仓，2015年，广东票房收入62.42亿人民币（下同，约13亿新元），约占全国总票房的1/7，并连续14年位居全国榜首。也就是说，全国每7元钱的票房，就有1元钱是广东作的贡献。

据中新网报道，中共广东省委常委、宣传部部长慎海雄表示，影视文化产业园区是影视精品的孵化器，是影视创作生产的摇篮，世界上凡是电影产业发达的地方，都有比较像样成型的影视基地，像美国的好莱坞、印度的宝莱坞，北京的中影影视基地、浙江东阳的影视文化产业园等，广东市场资源丰富，有能力有信心打造南海之畔的“广莱坞”。

“广莱坞”建设定址佛山，由佛山市政府、珠江电影集团有限公司、广东广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司等联手共建，涵盖电影产业全产业链发展，包括搭建电影创作生产、发行放映、影视投资及版权交易、电影衍生产品生产和展销、电影活动举办、电影人才培养以及电影装备研发生产等全方位的国际电影中心。

“广莱坞”将依托佛山丰富的景用资源，建设世界电影取景地标城市，将西樵山、佛山祖庙、南风古灶、清晖园、南国桃园等人文景观、历史景观以及亚热带丰富的自然景观等，按取景要求遴选出来，向全世界摄制组无偿开放。

同时，建立专业的投融资管理和服务机构，促进各类影视作品与金融资本实现无缝对接；在佛山选取标志性地点打造世界规模的文武秀场，举办各大电影节庆活动、各类型电影主题展映活动、真人秀活动、武林赛事活动。选址建设佛山影视产业园，通过优惠政策和优质服务，吸引国内外电影企业和研究机构来产业园以及影游企业落户。选取世界各国城市电影经典人物或场景，构建世界最长的电影主题博览园，

佛山市政府和珠江电影集团有限公司还将牵头在佛山筹建珠江电影学院，借助美国电影学院和台湾、香港电影机构以及中国大陆电影学院的专业师资力量，提供专业影视创作培训、制片导演培训、表演培训、后期制作培训、发行与影城管理培训、影视文化专业学习等课程，开设全面系统的影视培训班，培养影视新粤军。

佛山市市长朱伟表示，以影视产业作为文化产业发展的突破口，是佛山提高城市品质，促进产业结构调整，推动传统产业转型升级的需要。建设“广莱坞”南方影视中心，是佛山打造具有全球影响力的电影城市，塑造佛山影视文化中心城市、国际化都市的崭新城市名片的一次重大机遇。

据悉，佛山传媒集团将成立文化投资公司，具体负责“广莱坞”建设的推进工作。佛山市政府与中国建设银行股份有限公司广东省分行合作设立总规模为50亿元的佛山市文化产业发展投资基金，采用股权投资、股权与债权相结合或者投资相关子基金等多种方式对目标企业或项目进行投资。