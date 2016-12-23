张志军：两岸乌云笼罩 未来仍可期

（联合早报网讯）中共中央台湾工作办公室主任张志军今天说，两岸关系目前“乌云笼罩”，何去何从受各界高度关注。尽管两岸关系遭受波折、面临一些风险和困难，“我们认为希望仍在、未来可期”。

据中央社报道，“国共两党对话交流活动”上午在北京举行，除了张志军，中共中央台湾工作办公室副主任陈元丰与龙明彪、主任助理周宁等重要干部也都出席。张志军致词时作上述表示。

张志军表示，维护台海和平稳定、维护两岸关系和平发展是两岸民意主流，也是两岸关系发展历程所证明的正确道路，“和平是宝贵的，但和平是需要维护的”。

他呼吁国共两党坚决维护“坚持九二共识、反对台独”的共同政治基础，并指“九二共识”之所以能成为国共两党、两岸交流共同政治基础，是因回答了“两岸是一个国家、而不是两个国家”这一根本问题。

张志军说，这个共同基础是保障两岸关系和平发展的“定海神针”。坚持这一政治基础，两岸关系就能持续健康发展；破坏这一政治基础，“两岸关系和平发展成果必遭破坏，台海就会状况不断”。

张志军表示：“我们也注意到一些台独势力煽动两岸民众敌意和对立，严重恶化两岸关系氛围，冲击两岸关系和平发展，我们两党都要坚决地反对。”

张志军说，当前两岸关系遭受波折、面临一些风险和困难，但“我们认为希望仍在、未来可期”。国共两党应把握两岸关系和平发展的正确方向，为民族复兴和人民幸福携手努力。