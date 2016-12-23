商务部：中国对外投资趋势不变 明年仍将持续增长

（联合早报网讯）据商务部网站消息，商务部发言人沈丹阳今日表示，中国对外投资的方针、政策以及管理原则总体不变，对外投资的大趋势不会改变，明年对外投资还将呈现增长趋势。

商务部23日召开例行新闻发布会。有记者提问：外管局说今年中国的境外投资增速过快，这对明年的境外投资趋势会有什么影响吗？

沈丹阳在回答时说，中国对外投资的大趋势不会改变，所以明年的对外投资应该还是一个增长的趋势。为什么这样讲？因为中国对外投资的方针、政策以及管理原则一直是明确的，总的不会改变。

首先，鼓励企业参与国际经济竞争与合作，融入全球产业链和价值链的方针不会改变。其次，中国坚持对外投资"企业主体、市场原则、国际惯例、政府引导"的原则不会改变。第三，推进对外投资管理"简政放权、放管结合、优化服务"改革的方向不会改变。总之，中国会继续支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，参与“一带一路”共同建设的国际产能合作，促进国内经济转型升级，深化中国与世界各国的互利合作。

当然，最近有一些大家关注的事情，特别是监管部门在密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在风险隐患，所以建议有关企业在这方面审慎决策。

他说，对外投资管理机制是中国开放型经济体制的重要组成部分，中国政府将会把完善中长期制度建设和短期相机调控结合起来，在推进对外投资便利化的同时，防范对外投资风险，完善和规范市场秩序，促进对外投资健康有序发展，保持国际收支基本平衡。