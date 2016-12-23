元旦出行预测报告：哈尔滨最堵 北京排第四

（联合早报网讯）在中国公安部交通管理局指导下，全国多地交警联合高德地图发布了《2017元旦出行预测报告》。报告结合了100个中国主要城市历史数据，对今年元旦节日期间公众出行情况进行了大数据预测，哈尔滨可能成为元旦期间最拥堵城市，北京排第四。

新华社报道，报告预测元旦期间全国高速拥堵程度将比平日略微下降，但出程返程高峰时段高速拥堵程度将比平日增加，全国高速将出现三个拥堵高峰，主要分布在京津冀、长三角、珠三角和成渝地区。

节前一天即12月30日是高速拥堵高峰，预计从下午3点开始高速拥堵将持续增长，晚6点至7点高速拥堵将达到峰值；节日第一天即12月31日拥堵从早10点开始持续至下午1点，其中11点至12点是高速出程高峰；节日最后一天即2017年1月2日从下午2点到晚9点高速拥堵程度均大于平日，其中下午5点至6点是回程高峰。

根据报告大数据预测，元旦期间白天时段（6:00至22:00），全国最堵城市是哈尔滨，其次是济南、呼和浩特、北京、洛阳、昆明、兰州、郑州、南宁和佛山，受元旦集中出行影响，城市各地道路都会出现不同程度拥堵。

专家提醒，由于冬季日落较早，天黑后能见度低，建议公众出行以公共交通为主，驾车的人们请注意行车安全，避开高峰合理出行。