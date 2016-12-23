美反华学者领导贸易委员会 中方：合作是唯一正确选择

（联合早报网讯）美国候任总统特朗普任命对华鹰派学者纳瓦罗（Peter Navarro）负责制定贸易与工业政策，中国外交部提醒，中美拥有广泛共同利益，“合作是双方唯一正确选择”。

受访学者说，纳瓦罗言论极端，中美极可能在特朗普上任初期出现更多贸易矛盾和冲突。中国官媒则警告，反华人士获选在下届美国政府任职“不是开玩笑的事”，若华盛顿在核心利益上挑衅中国，中国应“予以迎头反制”。

美国候任总统特朗普21日宣布在白宫内部新成立一个国家贸易委员会，负责制定贸易与工业政策，并任命纳瓦罗领导该委员会。

67岁的纳瓦罗是加州大学欧文分校教授，他曾撰写过《致命中国：美国是如何失去其制造业基础的》一书，批评中国津贴其制造业和阻碍美国货进口，并指责中国对美国发起贸易战。

纳瓦罗也曾建议美国加强与台关系，并认为华盛顿应该停止提及“一个中国”政策，但他没有建议美国承认台湾。

中国外交部发言人华春莹昨天在例行记者会上说，中美作为两个大国，拥有广泛的共同利益，合作是双方唯一正确选择。

她说：“希望美方同中方共同努力，维护中美关系包括两国经贸关系健康稳定发展，这符合中美两国人民共同利益，对世界的发展与繁荣也有益。”

中国商务部发言人沈丹阳今天在例行新闻发布会上谈到中美经贸合作时说，中国历来反对“自己得病让别人吃药”的做法。

他并没有进一步解释这句话的意思，但美国前几年经济不振、制造业流失，特朗普在大选期间曾多次称，这是因为美国和其他国家签下的贸易协定大多都对美国不利，他也威胁要在上任后对中国产品征收极高的税率。

沈丹阳说，中美经贸合作合则两利、斗则俱伤，他规劝美国不要做“损人不利己”的事。

他说：“无论美国政府如何更迭，中美两国共同利益大于分歧的格局不会改变，两国经济互补、贸易互惠的现状不会改变，两国工商界深化合作的愿望不会改变。”

官媒《中国日报》今天发表英文社论说，纳瓦罗的任命进一步显示特朗普政府可能会在对华关系上采取对抗性姿态，这“确实让人感到忧虑”。

文章说：“纳瓦罗称中国发起的所谓贸易战，其实只是因为中国经济在价值链上往上升了，对美国形成了竞争。”

评论强调，像纳瓦罗这类对中国有偏见的人士获选在下届政府中担任要职，“这不是开玩笑的事”。文章提醒，中美是世界第一和第二大经济体，两国的经济和贸易联系非常紧密，破坏这个双赢关系对双方都不是件好事。

民族主义色彩鲜明的《环球时报》则发表社评称，中国的实力足以顶住特朗普政府的施压，“我们不让步，特朗普拿中国没什么办法”。

文章还警告：“华盛顿如果在核心利益上挑衅中国，我们就予以迎头反制，不能共赢，就以共损和它拼，迫使其对中国给予尊重。”

中国国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡接受《联合早报》访问时说，纳瓦罗言论极端，对贸易、全球生产链的理解也很不足，预料中美在特朗普上任初期将会有许多贸易摩擦。

他说：“中国现在有着全球最完善的工业生产链，美国要是跟中国打贸易战，最后被整死的只会是美国的大企业。”

中国国际商会秘书长于健龙则告诉《中国日报》说，中国并不想和美国打贸易战，但如果美国一直对中国产品进行贸易调查，“中国别无选择，只能应对挑战”。