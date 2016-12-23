梁振英赴京述职 习近平赞扬港府遏制港独

（联合早报网讯）中国国家主席习近平接受香港特首梁振英任内最后一次述职时，在五分钟的开场白中两次提到“遏制港独”。

习近平与国务院总理李克强接见梁振英时均充分肯定他和特区政府的工作，习近平更特别赞扬港府依法遏制港独及处置街头暴力活动，依照“人大释法”及香港法律办事，维护国家主权及安全，维护了香港社会稳定。

习近平表示：“中央理解你（梁振英）因为家庭理由而不竞逐连任。”

梁振英在记者会上则说“不会因为领导人的赞扬，再考虑竞选连任”。他说，未来六个月，会做好下任特首选举和交接工作，这也是中央领导人提出的未来工作重点。被问到如何评价任内工作时，他则回应：“这个问题由大伙儿评价。”

身兼西九管理局主席的政务司长林郑月娥，今天在梁振英与中国文化部部长雒树刚的见证下，跟故宫博物院院长单霁翔签订合作备忘录，在西九文化区兴建“香港故宫文化博物馆”。

梁振英说，新馆将在明年香港回归20周年时动工，是庆祝回归“最好和最大的礼物”。他感谢中央政府的支持。

林郑月娥则重申：“这一次无论是官方的活动，或我私人留多两天和我的儿子过圣诞，都不会与中央任何官员见面谈有关特首选举的事。”

她说，这次赴京并不存在“探路”“见工”或“面试”，“所以恳请各位传媒在明天之后都不要跟着我，我真的很久没见儿子了，希望与他共度圣诞节”。她澄清，目前只有长子在北京，丈夫仍在香港。

香港选举管理委员会今天公布，香港第五届行政长官选举将于明年3月26日举行，提名期从2月14日至3月1日。高等法院上诉法庭法官朱芬龄获委为选举主任。每名候选人的提名须由至少150名选委签署。

另一方面，澳门特首崔世安向习近平及李克强述职时，也获两位领导人“充分肯定”工作。

习近平指出，当前澳门总体形势是好的，经济开始好转，民生持续改善，爱国爱澳核心价值深入民心，特别是在贯彻落实一国两制方针和基本法、维护国家安全和统一方面，树立了榜样，中央对此高度评价。