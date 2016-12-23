台外长：特朗普将对亚太带来未知变数

（联合早报网讯）台湾监察院外交及侨政委员会召集人包宗和今天（23日）说，台湾外交部长李大维指出，美国当选总统特朗普的确将对亚太地区带来许多未知的变数，台湾将重新统整外交战略资源，以利应对新国际局势。

监察院长张博雅今天率所有监察委员巡察行政院，傍晚返回监察院后，于监察院召开记者会说明。

中央社报道，包宗和在记者会表示，巡察会议中，就台湾参与国际组织面临的困境与因应作为，以及新南向政策等议题提出询问。

包宗和转述，李大维在会中回应指出，中华民国在国际间面临的困境，主要受限于1971年联合国大会2758号决议及中国大陆在国际间坚持的“一中原则”影响。

李大维指出，美国当选总统特朗普的确将对亚太地区带来许多未知的变数，未来台湾将加强经贸整合及各种双边谈判，并重新统整外交战略资源，以利应对新的国际局势。

台湾行政院长林全则说，政府将依据总统蔡英文所揭示“踏实外交，互利互惠”外交新思维，以灵活、弹性的作法，持续推动台湾积极参与国际组织相关工作。

有关新南向政策，包宗和转述，国家发展委员会主委陈添枝在会中表示，新南向政策并非取代西进的替代方案，而是一个选项，和过去重经贸的“南向政策”最大的不同，在于以人为本，运用台湾新住民及台商第二代等资源，和东南亚国家建立永续互惠互利的空间，并不是要推动具有政治意涵的高层互访。

林全综合回应表示，台湾的国际空间取决于美国、日本及中国大陆等实力变化及消长，掌握、强化台湾整体实力，才是最务实的方式。

对于东南亚国家，林全认为，台湾应多元发展，藉由“人”拉近彼此的关系，短期策略像是促进双边旅游，长期配置从教育注入经费，培育短、长期人才，对产业结合将有所帮助，藉由建立紧密的双边关係以降低东南亚政府因人治政党更迭的影响。

林全也赞同监察委员江绮雯，认为台湾对东南亚等16个国家资源的投入应建立优先顺序。