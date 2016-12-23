时殷弘：中美关系与两岸局势相互牵扯

（联合早报网讯）中国人民大学国际关系学院教授时殷弘认为，中美关系与两岸局势相互牵扯，中美未来如果闹僵，以总统蔡英文为首的台湾政府又不接受一中原则，中国势必会采取强硬的反制措施。

时殷弘今天在台北出席第12届“两岸和平研究”学术研讨会时，针对变迁中的两岸关系提出见解。

时殷弘指出，“中美这个大局对两岸关系是有联系的”，只要蔡英文政府接受以一个中国为核心内涵的九二共识，“就算中美打得热闹，台湾也可以在旁边看戏”。

他以一贯犀利的口吻接着说：“如果中美搞不好，台湾又不接受一中为主要内涵的九二共识，大陆绝对不可能对台湾温和。大陆要硬的时候，我们这位统帅……脾气很大的。”

蔡英文自今年5月上台以来因不承认九二共识，令两岸关系陷入“冷和平”，官方协商中断，台湾的国际空间也明显紧缩。

非洲岛国圣多美和普林西比三天前宣布与台湾断交，外界认为这很可能是两岸烽火外交的开端。

时殷弘指出，不管大陆这次有没有介入，“从蔡英文上台第一天开始，大陆就在挤压台湾的空间”，前朝马英九政府时期的“暖和平”现状已荡然无存，如要恢复过往景况，“条件很清楚：接受一中为主要内涵的九二共识”。

本月2日，美国候任总统特朗普与蔡英文打破外交常规通电话，在两岸掀起波澜，部分台湾人士认为特朗普上台后将采取更亲台的政策。但时殷弘提醒，“特朗普是美国第一，不是台湾第一”。

他说：“将来你们可不是60亿军购，而是180亿军购……要钱啊。”在马英九主政的八年间，美国共四度对台军售，其中三次价值约60亿美元（约87亿新元）。

同样来自人民大学国关学院的李庆四教授在另一个研讨会场次上也指出，特朗普牺牲台湾的可能性很大，他建议台湾不要成为中美过招的替罪羊，也没必要成为美国对台军售的提款机。

与会的台湾国安会前秘书长苏起则认为，特朗普在国际上到处树敌，未来可能烽火遍地，如果中美对抗，台湾将首当其冲；若中美先冲撞、后妥协，台湾可能沦为交易筹码，只有中美“不好不坏”，台湾才能“活得下去”。

对于近来被炒得沸沸扬扬的“台湾筹码论”，时殷弘指出，这番说法出自现任美国总统奥巴马的白宫发言人，而非特朗普阵营提出。特朗普质疑“一中政策”的动机，在于尝试触碰中国底线，他即使真把台湾当筹码，也只会运用在经济上，更可能发生的情况是特朗普同时反中国和台湾。

为期一天的两岸和平研究研讨会由台湾政治大学东亚研究所和人民大学国关学院联办，是蔡英文执政以来少有的两岸重量级学术交流活动，近20名大陆、台湾和新加坡学者在席上发表相关论文和评论。