天津网约车新政实施 入门门槛降低

（联合早报网讯）由天津市交通运输委等八部门联合制定的《天津市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》23日正式颁布实施，与之前向社会公布的“征求意见稿”相比，网约车入门门槛有所降低，主要体现在车辆排量和轴距方面。

据北京青年报报道，《暂行办法》明确，天津市要坚持优先发展城市公共交通、适度发展出租汽车，按照高品质服务、差异化经营的原则，有序发展网约车。《暂行办法》还确定了天津市网约车运价实行市场调节价，必要时可实行政府指导价。

值得注意的是，此次正式颁布实施的《暂行办法》对天津市网约车的准入许可条件进行了细化，较“征求意见稿”门槛有所降低。例如，排量方面，由之前的“采用自然吸气发动机的车辆，排量不小于2.0L，采用增压发动机的车辆，排量不小于1.8L”，调整为“发动机排量不小于1.8L”；轴距也由2700mm以上、新能源车辆轴距2650mm以上，调整为“轴距不小于2650mm，新能源车辆轴距不小于2650mm。”

此外，网约车驾驶员须为天津市户籍；持有在天津市公安机关注册的机动车驾驶证；未达到法定退休年龄；具有初中以上文化程度；身体健康、无交通肇事、危险驾驶、暴力犯罪、吸毒、酒驾等记录；最近连续3个记分周期内没有记满12分记录等条件；从业资格注册有效期为3年。

《暂行办法》规定，网约车平台经营者必须承担承运人责任，确保运营车辆技术安全性能良好，以及线上线下提供服务的车辆和驾驶员一致，并要求24小时受理乘客投诉，同时要求平台经营者不得有为排挤竞争对手或独占市场，以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序，损害国家利益、公众或者其他经营者合法权益等不正当价格行为，不得有价格违法行为。