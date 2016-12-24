大V屡次骂河南人遭郑州市民起诉

（联合早报网讯）针对中国“非著名主持人”胡伟在实名认证的新浪微博上屡次三番辱骂河南人，井长水一纸诉状将胡伟和新浪微博诉至郑州市金水区人民法院，状告其名誉侵权，要求胡伟公开道歉并赔偿其精神损失1000元，新浪微博负连带责任。

据工人日报报道，今年4月，胡伟在实名认证的新浪微博上说：“河南人没一个好东西，天生就知道生孩子抢劫吹牛逼。”5月21日，郑州一服装厂爆炸，胡伟又说：“河南人真完蛋。”8月14日，著名演员王宝强发表离婚声明，胡伟再一次拿河南人说事：“马蓉这种女人真不要脸，跟河南人一样的不堪。”

这几条微博迅速引起网民注意，很多条微博评论数量都远远高于转发量，最高的一条微博下评论数达到了7万，多是反对博主言论的内容。

胡伟的言行让长期在河南工作的井长水有些愤怒。在井长水看来，胡伟在微博上对河南人的辱骂是长期的并带有明显恶意，已经对河南人的形象造成了严重的负面影响，伤害了河南人民的感情。井长水是山东人，但在河南生活工作多年，已经将河南视为家乡。他说，河南是个好地方，河南人也像中国其他省份的人一样，多数是好人。

井长水承认，河南人并不是没有缺点，但也有吃苦耐劳、坚韧不拔等优秀品质。而且这些年，越来越多的河南人出现在感动中国人物栏目和中国好人榜上，一定程度上改善了河南人的形象。比如，“立警为公，执法为民”的公安局长任长霞，带着捡来的妹妹上大学的洪战辉，3次跳进大浪中救人的魏青刚、在马里共和国维和牺牲的战士申亮亮等。

今年9月6日，这起地域歧视案在郑州金水区法院获得立案。新浪微博对案件管辖权提出异议，被郑州金水区人民法院驳回，后新浪微博再次诉至郑州市中级人民法院，近日再次被驳回。

在郑州金水区人民法院就此事立案以后，当事人胡伟表示他不会来河南开庭，针对为此而登上微博热搜榜，他发博文表示：粉丝数上涨了不少，知名度也提升了。

井长水希望自己通过司法途径，对地域歧视说“不”。他表示，有信心打赢这场名誉侵权的官司，为以后的地域歧视留下一个具有参考意义的判例。