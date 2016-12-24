中国大使：不赞成用制裁向发展中国家施压

（联合早报网讯）联合国安理会23日上午召开会议讨论南苏丹局势，并对一项旨在对该国实施制裁的决议草案进行了表决。但由于草案没有获得足够的赞成票数，未能获得通过。

据人民网报道，中国以及阿根廷、埃及、日本、马来西亚、俄罗斯、塞内加尔和委内瑞拉等8个国家投了弃权票。联合国规定，一项决议草案要在安理会获得通过至少需要得到9张赞成票，并且在安理会五个常任理事国中没有一个国家投反对票。

据报道，中国常驻联合国副代表吴海涛大使在解释性发言中表示，中方密切关注南苏丹形势发展，始终致力于尽快恢复南苏丹的和平与稳定，让南人民早日享受和平红利。近日，基尔总统宣布启动全国对话，同意无条件接受部署“区域保护部队”，伊加特举行南苏丹问题峰会并发表公报。国际社会应此为契机，推动南各方继续落实和平协议，重回政治解决轨道，支持伊加特为斡旋南问题发挥主导作用，早日实现南苏丹和平、稳定与发展。

中方一贯主张慎用制裁，认为制裁应服务于政治解决大局，不赞成利用制裁向发展中国家施压。南苏丹过渡政府对执行安理会相关决议和联合公报表明了政治意愿。伊加特峰会公报表示不支持对南实施武器禁运等制裁措施。伊加特和非洲国家的合理诉求必须得到充分重视。安理会采取的行动，应有助于南苏丹问题的政治解决，有助于伊加特和非盟开展斡旋，有助于维护安理会的团结，在对南实施武器禁运和人员列名问题上慎重行事，避免使南苏丹局势复杂化。

中国政府一贯支持南苏丹和平进程，为南国家建设和维护稳定提供了积极支持。日前，中国政府非洲事务特别代表赴南苏丹及地区国家访问，就南局势开展劝和促谈。 中方愿同国际社会一道，继续为南苏丹实现持久和平与稳定发挥建设性作用。