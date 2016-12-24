中国“打假第一人”亚马逊实名账号被封

（联合早报网讯）近日，中国职业打假人王海向“北京时间”透露，自己在亚马逊中国官网注册的实名账号被封。他表示，实名账号被封，这是自己21年职业打假生涯的头一遭。

据“北京时间”报道，王海说，商家各种的反制手段让职业打假越来越难。今年“双十一”，有近半卖家识破了他的身份，并未发货。

此外，今年8月5日出台《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例（征求意见稿）》规定，金融消费者以外的自然人、法人和其他组织以营利为目的而购买、使用商品或者接受服务的行为不适用本条例。

有人认为，这条规定代表了职业打假的终点。但王海表示，自己对打假仍有信心，新消法并不会像网传一样成为职业打假的终结者。

“此前遇到索赔问题都是找他们协商，没发生过封号的事。这次把他们告上了法庭，他们就“关注”上我的号了。”王海告诉“北京时间”，半个月前，他曾以价格欺诈为由与亚马逊对簿公堂，并将实名账号的交易记录作为证据提交法庭。他推测，封号很可能跟这场官司有关系。

对于封号的原因，亚马逊的说法并不明确。根据王海提供的邮件截图显示，亚马逊关闭其账户的原因为“违反了使用条件”。但具体违反了哪一项条件，并未说明。

“北京时间”今日致电亚马逊中国的客服得知，王海的实名账户被关闭是因为系统提示该账号与其他被关闭的账号存在关联。但至于账户有何关联性，此前被关闭的账号的关闭原因，客服人员表示并不清楚。

“一旦账号被封，消费者是无法调取交易记录等重要证据的，会给维权带来很大的困难。尤其是一些消费者维权、留证的意识不强，很可能造成证据灭失。”王海认为，电商封账号的做法已严重损害消费者的权益。

他表示，自己的并不打算再与亚马逊沟通这个问题，元旦一过就会通过法律途径进行维权。

对于打假“职业化”的争议，王海再次表示，处罚性赔偿的制度就是为打假而设，并最终实现了正义的结果，这与打假人的动机没什么关系。实际上，真正的职业打假应该是工商、食药监等管理部门，他一直将这份职业看做监管“志愿者”。