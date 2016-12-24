中俄界河首座跨境公路桥正式开工

（联合早报网讯）今天（24日），中俄界河黑龙江上首座跨境公路大桥——黑河至布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥项目正式开工，该项目自1988年中俄两国协议立项至今已过去了28年。

据中新网报道，黑河-布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥是中俄界河黑龙江上首座现代化公路大桥，起点位于中国黑龙江省黑河市长发屯，终点位于俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市卡尼库尔干村，路线全长19.9公里，中方境内长6.5公里，俄方境内长13.4公里，标准为二级公路；黑龙江大桥长1283米、宽14.5米，主航道跨径147米，桥型为双车道矮塔斜拉桥。项目概算总投资24.7亿元人民币，预计2019年10月交工通车。

黑龙江省人民政府省长陆昊在开工仪式上表示，黑河黑龙江大桥的开工建设，必将极大促进黑龙江省与俄远东地区的铁路、公路、航空大运量、现代化、立体化交通网络更加完善，必将有力促进黑龙江省与俄远东地区全方位交流合作。

黑河市委书记秦恩亭向中新网记者表示，黑龙江大桥建成后将形成一条新的国际公路大通道，实现中俄两个地级市直接互通互联，为“一带一路”建设、中蒙俄经济走廊建设以及龙江丝路带建设增添重要跨境基础设施。预计到2020年，两岸间客货运输量将分别达到148万人次和309万吨，比目前分别增长2倍和10倍。