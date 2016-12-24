留英港生失踪3个月 父母赴当地寻子无果

（联合早报网讯）香港一名在英国南安普敦大学留学的男生失踪近3个月，其香港家人已向当地警方报案，警方呼吁见过事主的人提供消息。

据香港明报报道，20岁的康志聪(Chi Chung Hong)，英文名为“Ivan”，高约5尺6寸、中等身材、黑短发及戴黑色眼镜，他曾在北安普顿就读了3年及报考高级程度考试（A-Level），现就读南安普敦大学生物科学系二年级。Ivan自从今年9月25日从香港返回英国，继续其第二年学业后，只与家人联络了数次，最后一次通话是在10月4日。而父母给Ivan的信用卡最后使用时间为10月12日，Ivan也没有参加生物科学系在10月的一次考试，相信他本学期根本没有上过课。

Ivan的父母到了当地寻找儿子，其父Eric向当地传媒表示，他们非常担心，因为Ivan只有20岁，一个人身处外地。他指Ivan个性安静并喜爱阅读。他又说现在只想儿子尽快致电回家，只要能接触到他，一切事情都可以得到处理。在香港警队任职的Ivan母亲Ida则说，儿子经常说很忙，所以他们只会每周联络他一次，了解他的读书情况。

Ivan父母飞往英国寻人，又制作寻人告示，但仍没有消息，他们将会在圣诞节回港，他们呼吁有志聪消息者联络当地的修咸顿华人协会提供协助。

据明报称其记者正向当地警方和华人协会查询，暂时未获回复。