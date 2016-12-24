北京检方：不起诉“雷洋案”涉案警员

（联合早报网讯）北京市人民检察院昨天（23日）宣布，不起诉“雷洋案”中的邢永瑞等五名涉案警务人员。

轰动一时的“雷洋案”发生在今年5月7日，中国人民大学硕士毕业生雷洋在住家附近的足疗店外被怀疑有嫖娼行为，在被警察强行扣押期间离奇死亡，引起舆论轩然大波。

北京检方23日其官方微博中发布消息称，经丰台区人民检察院依法审查查明，29岁的雷洋接受了有偿性服务，被邢某某（邢永瑞）等五名警员发现与盘查时试图逃跑，他们在制服和控制雷洋时，对他使用了“手臂围圈颈项部、膝盖压制颈面部、摁压四肢、掌掴面部”等行为。

在押送途中，雷洋试图跳车逃跑，警员对他实施“脚踩颈面部、强行拖拽上车”等行为。后来雷洋出现身体瘫软和不再呼喊挣脱等异常状况，警员发现后却未及时进行现场急救、紧急呼救和送医抢救。等他送到医院抢救时已无生命体征。经鉴定，雷洋是“生前胃内容物吸入呼吸道致窒息死亡”。

检察院说，不排除雷洋生前在饱食状态下，“因执法过程中的外力作用和剧烈活动以及体位变化等因素”导致吸入性窒息。

检察院认定，虽然邢某某等人“不正确履行职责，存在不当执法行为，执法行为超出合理限度”导致雷洋死亡，事后又“故意编造事实、隐瞒真相、妨碍侦查”，符合玩忽职守罪构成条件。但他们执行公务“具有事实依据与合法前提”，法庭认为，五名警员“犯罪情节轻微，能够认罪悔罪”，决定不判处刑罚。

针对法庭的决定，微信和微博等网络平台出现据传是雷洋家人的声明。

声明表示，“完全不能接受”检察院的结论和不起诉决定，也不能同意对雷洋涉嫌嫖娼的认定，家属将在七天内向上级检察院提出上诉。不过，目前无法证实这份声明的真伪。

“雷洋案”的最新消息昨天一出，立刻成了网上热烈议论的课题。有人质疑，警员多次违规、过度使用暴力执法，却被说成是轻微的玩忽职守，实在难以服众。

也有民众说：“这一切的背后是怎样的格局与利益博弈，我们不得而知。改革势在必行，却又深陷塔西佗陷阱，未来的路，或许真的还有很长要走。”

针对民众的质疑，北京市政府新闻办公室在官方微博贴文反驳说：“祛除了雷洋和警察身上的标签，这场事件就是警察在执法过程的一起意外事件”。（联合早报北京特派员林子恒报道）