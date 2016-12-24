广东渔船翻沉 6人落水失踪

（联合早报网讯）12月24日清晨，“粤南澳13097”渔船在广东汕头东南对开约17海里的海域，遭遇寒潮大风，船舱进水后翻沉，船上7名渔民全部落水，目前除1人获救外，6人仍失踪。广东省海上搜救中心协调指挥海事、救助、海警、过往商船正在事故海域展开紧张持续的海空联动大搜救。

据南方网报道，今早6时多，汕头市海上搜救中心接报，“粤南澳13097”渔船在海上作业时遇寒潮大风，遇险渔船船舱进水后快速翻沉，船上7名渔民来不及穿救生衣落水遇险。广东省海上搜救中心、广东海事局接报后立即启动应急预案，组织协调救助船和救助直升飞机前往现场救援。“中国海事海巡0920”船、“中国渔政44628”、“中国海警3111”、“南海救113”、东海第二救助飞行队救助直升机B7328以及过往商船“长祥隆”、“中联海峡”先后赶往事故现场施救。

9时40分，“长祥隆”轮在现场海域发现2名渔民趴在漂浮的木板上，后经“南海救113”救起1人，生命特征稳定，另1人因大风浪沉入水中失踪。至发稿时止，6名渔民仍失踪，生死未卜。

目前，海事、海警、救助、渔业等部门的救助船艇、东海第二救助飞行队救助直升机，以及过往商船正在事故海域展开大规模海空联动搜救行动。