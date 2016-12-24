台湾中学生扮纳粹游行 校方与教育部长道歉

（联合早报网讯）台湾新竹光复中学日前举办校庆活动，举行“圣诞感恩变装秀”，有班级竟复制纳粹德国武装亲卫队制服、举着纳粹德国旗帜、军徽游行，引发热议。今天一早驻台北以色列经济文化办事处发出声明表示谴责后，德国在台协会也在脸书贴文表示震惊与遗憾。

针对高中生举纳粹旗参加校庆一事，以色列驻台北经济文化办事处表示，对于二次世界大战中肇发纳粹屠杀犹太人惨剧数十年后，台湾却仍有高中生从事这种活动，以色列对此感到震惊，并且十分失望。

德国在台协会在面簿以德文与中文贴文，表示“得知新竹一校庆活动中，展示纳粹标志，我们感到震惊。纳粹统治期间，欧洲百万人遭到迫害与杀害。犹太人大屠杀，可算是人类史上最可恶的犯罪行为之一。很遗憾地，显然学生们并不了解，纳粹的标志所代表的意义就是蔑视人权与压迫。”

针对此事件，台湾总统府也要求校方道歉。光复高中发表道歉声明，指该校疏忽，在孩子们在选择历史人物时，未能兼顾历史观及世界观，确实是学校在教育上的失当。学校将追究相关责任，以避免类似事件再次发生。但该校绝无支持或认同任何纳粹暴行之意，学校对社会大众郑重道歉，同时恳请大家不要荷责孩子。

台湾教育部长潘文忠今（24日）天也为此事道歉，并希望各级学校以此事为“机会教育”，不宜以伤痛的历史作创意表演。潘文忠也提到，教育部会派人深入了解事情始末，如果相关人员有疏失之处，也会做处理。