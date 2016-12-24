新疆公路暴风雪 251滞困旅客被营救

（联合早报网讯）因西伯利亚强冷空气入侵，23日晚，中国新疆的国道3015线、省道201线、省道318线新疆塔城段遭遇暴风雪袭击，致251名旅客和57辆车滞困，塔城公路管理局玛依塔斯应急保障基地工作人员第一时间赶赴现场，全力施救13小时，于24日5:00许将全部滞困旅客和55辆车护送到安全地带，2辆车因故障无法带离，暂时停在风区。

据中新网报道，23日16:00许，玛依塔斯山区遭遇暴风雪袭击，能见度不足5米，国道3015线玛依塔斯部分路段积雪，并有车辆滞困，应急保障人员跳进暴风雪里给滞困车辆挂钢丝绳，轮推、铲车拽拉滞困车辆，扫雪车清理公路上的积雪。

风区两端的车不断地向事发地聚集，为确保行车安全，17:30许，交警设卡封路。当日晚上，雪越下越大，风越刮越猛，阵风超过10级，并出现了“雪盲”现象，应急保障人员在暴风雪里全力营救，23:00许，应急救援客车把21辆车和78名滞困旅客带出风区。1辆车熄火，无法驶离风区。

与之毗邻的省道201线玛依塔斯风区路段滞困了35辆车、166人，该路段于21:30许封路，应急保障人员奋力营救，24日5:00许，巡道车把34辆车166人护送至安全地带。1辆车熄火停在该路段。

据悉，23日晚，新疆省道318线塔城段也遭到了暴风雪袭击，并有车辆和人员滞困。24日2:00许，塔城公路管理局工作人员把2辆车和7名旅客营救至安全地带。目前，道路仍可同行。

截至发稿时，大风不止，国道3015线、省道201线塔城玛依塔斯段仍处于封闭状态。