梁振英：特区政府十分重视青年发展

（联合早报网讯）香港童军105周年纪念大露营开幕礼今天（24日）在港举行。香港特区行政长官、香港童军总领袖梁振英致辞时表示，本届特区政府十分重视青年人的发展，大力支持青年制服团体的工作，特区政府自2014/2015财政年度起，将青年制服团体的恒常资助增加了一倍，旨在为青年人提供更多、更好的服务。

梁振英表示，香港童军总会及其他青年制服团体是特区政府在青年发展工作上的紧密合作伙伴，制服团体为青年人提供课堂以外的训练活动，极具意义。他说，要培育青年人全面发展，不仅包括学习课堂知识，还要培养责任感、团体精神及独立品格，使他们成为有视野、具创意、能够领导和肯承担的明日领袖，而这些也正是青年制服团体的创立宗旨。

他还表示，本次大露营是一个很好的教育平台，让来自香港、内地及世界各地的童军聚首一堂，享受大自然之余，也可互相交流，了解本地文化。希望各位青年珍惜这个难得机会，学习新知识、新技能，并广交朋友。

据悉，香港童子军旅活动始于1911年。为庆祝香港童军105周年，香港童军总会于12月23日至27日在港举办大露营，主题为“童•惠青年105”，并以“青年参与”“可持续发展”及“国际友谊交流”为目的，以期团员通过不同的活动挑战自我、扩阔视野。约有5500人参加本次露营，包括4700名本地童军及近800名内地青少年和海外童军成员。

香港童军总会成立于1915年，是香港规模最大、历史最悠久的青年制服团体，目前有近10万名童军成员