北京检方：不起诉“雷洋案”五涉案警员

（联合早报网讯）轰动一时的“雷洋案”的检方结论昨天出台，北京市人民检察院当日宣布，不起诉“雷洋案”中的邢永瑞等五名涉案警务人员。

29岁的中国人民大学硕士毕业生雷洋今年5月7日在住家附近的足疗店外，被警察怀疑有嫖娼行为，在被强行扣押期间离奇死亡，引起轩然大波。雷洋家人均不相信他有嫖娼行为，一般民众也对本案真相不明，对公民在面对警方执法时缺乏生命安全保障感到惶恐。

根据北京检方23日在官方微博中发布的消息，经丰台区人民检察院依法审查查明，雷洋当时是接受了有偿性服务，被邢某某（北京昌平分局东小口派出所副所长邢永瑞）等五名警员发现与盘查时试图逃跑，他们在制服和控制雷洋时，对他使用了“手臂围圈颈项部、膝盖压制颈面部、摁压四肢、掌掴面部”等行为。

发现雷洋有异样 警员却没及时抢救

在押送途中，雷洋试图跳车逃跑，警员对他实施“脚踩颈面部、强行拖拽上车”等行为。后来雷洋出现身体瘫软和不再呼喊挣脱等异常状况，警员发现后却未及时进行现场急救、紧急呼救和送医抢救。等他送到医院抢救时已无生命体征。经鉴定，雷洋是“生前胃内容物吸入呼吸道致窒息死亡”。

检察院说，不排除雷洋是在饱食状态下，“因执法过程中的外力作用和剧烈活动以及体位变化等因素”导致吸入性窒息。

检察院认定，虽然邢永瑞等人“不正确履行职责，存在不当执法行为，执法行为超出合理限度”导致雷洋死亡，事后又“故意编造事实、隐瞒真相、妨碍侦查”，符合玩忽职守罪构成条件。但他们执行公务“具有事实依据与合法前提”，且“犯罪情节轻微，能够认罪悔罪”，因此决定不起诉。

检察院：雷洋不是被警员故意殴打致死

同时，检察机关已向纪检机关通报有关涉案中共党员违纪情况，建议纪检监察机关和公安机关对五名涉案警员及相关责任人“依纪依规严肃处理”。

另一方面，北京市丰台区人民检察院有关负责人接受媒体采访称，警员对雷洋虽有“辱骂和掌掴面部等轻微暴力和滥用职权行为”，但这不是导致雷洋死亡的直接原因，不应以涉嫌滥用职权罪进行定性。

他强调，雷洋不是被涉案警务人员“故意殴打致死”，他身上的擦挫伤“均为非致命伤”，警务人员的行为“在主观上系过失而非故意”。

北京警方过后在官方微博上说，公安机关“充分尊重”检察机关做出的决定，对雷洋的死亡“深表遗憾”，对由此给其家属带来的不幸和痛苦“深感歉疚”。

针对法庭的决定，微信和微博等网络平台出现据传是雷洋家人的声明。

声明表示，“完全不能接受”检察院的结论和不起诉决定，也不能同意对雷洋涉嫌嫖娼的认定，家属将在七天内向上级检察院提出上诉。不过，目前无法证实这份声明的真伪。

北京市道衡律师事务所梁小军接受《联合早报》访问时说，家属要推翻检方决定是不可能的。他说：“这个案件已经是最高层决定的事，不是丰台检察院自己做的决定。官司打到最高层也不会有任何改变。”

网上引发热议 “雷洋”成微博禁词

“雷洋案”的最新消息昨天一出，立刻成了网上热议的课题。

不过，“雷洋”一词很快也成了微博中的禁词，北京市人民检察院官方微博“北京检察”和央视新闻等微博贴文也都不允许评论。

《人民日报海外版》微信公号“侠客岛”前晚发表的文章《不起诉》，虽然只是原文刊登了检方的决定，但也因“内容违规”而被屏蔽。

北京市道衡律师事务所梁小军告诉《联合早报》，“雷洋案”已从个案上升到政治事件的层面，当局自然会以惯用的手段来删除贴文。

他说：“当局要让人们渐渐淡忘。很快的，另一热点又会出现，到时就会有舆论引导，把公众的注意力引导到其他方面。”

不过，还是有网民避开使用“雷洋”两字，在微博上发表评论。

网民称检方决定难以服众

有人质疑，警员多次违规、过度使用暴力执法，却被说成是轻微的玩忽职守，难以服众。

也有民众说：“这一切的背后是怎样的格局与利益博弈，我们不得而知。改革势在必行，却又深陷塔西佗陷阱，未来的路，或许真的还有很长要走。”

有评论称，政府对维稳的依赖太大，注定了警方在中国政治生活中将占据更高的地位。要同时平息民愤和警愤，就必须由以宪政为背景的第三方权威机制来做仲裁，通过独立于政治决定的法治体制来解决冲突。

针对民众的质疑，北京市政府新闻办公室在官方微博贴文中反驳说，刑事诉讼的基本规则是无罪推定、证据为王和正当程序。文章说，应以“平等而理性”的眼光来审视此案，“祛除了雷洋和警察身上的标签，这场事件就是警察在执法过程中的一起意外事件”。

人民日报社旗下的《环球时报》则发表社评说，反对检方决定的人，更多是从价值角度认为严惩警察的违法行为比维护秩序更重要，但处理“雷洋案”还是必须以法律为准绳，不能顺着舆论的情绪走。