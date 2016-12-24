201万人报名考研 在职研究生首次纳入统考

（联合早报网讯）中国2017年全国硕士研究生招生考试于24日至26日举行。今年共有201万人报名参加考试，比去年增加24万人。

2017年在职研究生首次纳入统考，导致研究生报名人数大幅增长。江苏、北京、辽宁、黑龙江、江西等地报考人数增幅分别达到24.8%、20.8%、20.2%、18.6%、18.5%。

今年9月14日，中国教育部办公厅对外公布《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，规定2016年12月1日以后录取的研究生从培养方式上按全日制和非全日制形式区分，非全日制研究生由原来的只颁发学位证书改为同时颁发学历证书和学位证书。今次考试是在职研究生考试纳入统考后的首次考试，多地非全日制报名人数超过10%。

同时，近年来全国硕士研究生录取难度整体呈下降趋势。1998年报录比为4.8：1，2015年报录比只有2.9：1。

20年来，受经济、就业等因素影响，中国考研报名增长率只在2008年、2014年、2015年出现负增长。在高校毕业生数量居高不下的背景下，就业压力依然是考研的首要原因。

中国教育在线信息采集系统对43万人次考生的调查显示，报考硕士研究生的主要原因是提高就业竞争力，其次是继续深造，提高学术研究能力。超过一半的受访者认为研究生学历对就业影响较大，可以提高就业薪酬满意度。

北京、江苏、上海、天津、湖北、广东等名校资源丰富、经济发展水平较高的地区，依然是考生报考的热门地区。2017年报考北京研究生招生单位的考生为28.9万人（不含推荐免试生），比2016年增加18.9%。