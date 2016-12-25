万人游行今登场 国民党吁民众带锅碗瓢盆反核食

（联合早报网讯）反对日本核灾食品进口，国民党中央25日下午将在台湾中正纪念堂旁，发动“反核食、站出来；谁挺核食我罢免谁”万人游行，由党主席洪秀柱亲自带队，绕行凯达格兰大道周边，向民进党政府抗议强推日本核灾区食品进口，残害台湾民众健康。

台湾联合报报道，25日上午台湾卫福部将开放日本核灾食品进口第二阶段公听会现场，国民党也将发动500人到场抗意、杯葛。

国民党文传会副主委唐德明表示，游行将从捷运中正纪念堂站五号出口出发，由中山南路绕行景福门，走上凯道，之后再经公园路转贵阳街，回到中山南路，到财政部前集合后，上演行动剧讽刺蔡政府反核、却迎核食。

唐德明表示，游行过程呼吁民众能携带锅碗瓢盆沿路翻敲，象征“我们不要吃日本核灾食品”。而游行终点也将准备咕咕鸡玩偶，让民众发泄对蔡政府怨气。

唐德明说，游行除了党内组织动员外，也已与部分食安与环保团体串连，再加上网路宣传扩大声量，反核食议题本身又吸引共鸣，只要天气好，相信人数一定上万人。

至于公听会现场，唐德明说，由于当地为婚宴会馆，明天就有2400个婚宴贵宾齐聚，周边也都是婚宴场地，不宜发动大规模抗议滋扰，所以除动员500人留在现场抗议外，其余各县市动员民众，都只以“路过”表达反核食心声。